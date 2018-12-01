'Donetskâ€™te seÃ§imleri hedef alan saldÄ±rÄ± Ã¶nlendi' iddiasÄ±

Donetsk Halk Cumhuriyetiâ€™nde dÃ¼zenlenen seÃ§imlere dÃ¶nÃ¼k Ukrayna tarafÄ±ndan bir saldÄ±rÄ± planlandÄ±ÄŸÄ±; ancak saldÄ±rÄ±nÄ±n boÅŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DNR) aynÄ± adlÄ± baÅŸkenti Donetsk’te Ukrayna’ya baÄŸlÄ± bir grubun 11 KasÄ±m Genel ve BaÅŸkanlÄ±k Seçimlerini hedef alan bir saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içerisinde olduÄŸu; ancak saldÄ±rÄ± giriÅŸiminin son anda önlendiÄŸi iddia edildi. DNR Devlet Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± (MGB), saldÄ±rÄ± teÅŸebbüsünden yaklaÅŸÄ±k iki hafta sonra Donetsk Haberler AjansÄ±’nda (DAN) konuyla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. MGB BasÄ±n Sözcüsü Mikhail Mikhailoviç Popov MGB’nin KarÅŸÄ± Ä°stihbarat Anti-Terör biriminin saldÄ±rÄ±yÄ± engellediÄŸini söyledi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 19:44

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