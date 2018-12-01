DÃ¼nya â€˜GDOâ€™lu bebekâ€™lere hazÄ±r mÄ±?

â€˜GenetiÄŸi deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ilk ikiz bebeklerin doÄŸduÄŸuâ€™ iddiasÄ± Ã¼zerine baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

Çin’de bir bilim insanÄ±nÄ±n genetiÄŸi deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ilk ikiz bebeklerin doÄŸduÄŸunu iddia etmesi ile ‘tasarÄ±m bebek’ konusu yeniden gündeme geldi. Konuya iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulunan Ä°stanbul Kültür Üniversitesi (Ä°KÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Çimen Atak, bunu son derece ürkütücü ve etik dÄ±ÅŸÄ± olarak gördüÄŸünü dile getirerek “GDO’lu gÄ±dalarÄ±n üretimi ve tüketimi konusunda bile son derece farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlar olduÄŸu aÅŸikarken, bir canlÄ±ya kendi rÄ±zasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda müdahalenin kabul edilebilir olduÄŸunu düÅŸünmüyorum” dedi.

Çinli bilim insanlarÄ±nÄ±n embriyo hücrelerinde CRISPR/Cas9 sistemi kullanÄ±larak HIV virüsüne karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± iddiasÄ± ile genetiÄŸi deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ikiz bebeklerin dünyaya geldikleri bildirildi ancak uluslararasÄ± bilim platformlarÄ±nda konu ile ilgili herhangi bir bilimsel yayÄ±n veya iÅŸleme ait bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± resmen yapÄ±lmadÄ±.

Dünyada kanser tedavisine yönelik deneysel çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sÄ±kça yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Çimen Atak, “Cas9’un aynÄ± zamanda viral enfeksiyonlarÄ±n tedavisinde de kullanÄ±lma potansiyeline sahip olduÄŸu bilinmektedir. HIV ve Hepatit B virüsleri için de bu sistemin kullanÄ±labilirliÄŸi, 2014 yÄ±lÄ±nda çeÅŸitli araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalar ile gösterilmiÅŸtir. 2015 yÄ±lÄ±nda Çinli bir araÅŸtÄ±rma ekibinin yürüttüÄŸü bir çalÄ±ÅŸmada CRISPR-Cas9 sistemine dayalÄ± gen düzenlemesinin HIV enfeksiyonunun tedavisi için potansiyel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dair bulgular paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak ÅŸu ana kadar insan üzerinde embriyo hücreleri kullanÄ±larak gerçekleÅŸtirilen gen te-rapi tekniklerinden doÄŸum aÅŸamasÄ±na kadar yürütülen hiçbir çalÄ±ÅŸmaya dair bilgi bilimsel platformlarda paylaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

‘GDO’YA BÄ°LE YAKLAÅžIMLAR AÅžÄ°KARKEN, KABUL EDÄ°LEMEZ’

‘TasarÄ±m bebek’ ifadesini son derece ürkütücü ve etik dÄ±ÅŸÄ± olarak gördüÄŸünü dile getiren Prof. Dr. Atak, “GenetiÄŸi deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ gÄ±dalarÄ±n (GDO) üretimi ve tüketimi konusunda bile dünya genelinde son derece farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlar olduÄŸu aÅŸikarken, bir canlÄ±ya kendi rÄ±zasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda müdahalenin kabul edilebilir olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Ancak tüp bebek uygulamalarÄ±nda bazÄ± ülkelerde cinsiyet belirleme ve genetik hastalÄ±klarÄ±n ön tanÄ±sÄ±na yönelik uygulamalar yasal olarak yapÄ±lmaktadÄ±r. Bu husus göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± embriyo seçilmesi ve geliÅŸtirilmesi konularÄ± ile kullanÄ±lan gen te-rapi metotlarÄ±nÄ±n uzunca bir süre daha bilim çevreleri ve toplum deÄŸerleri açÄ±sÄ±ndan tartÄ±ÅŸmaya açÄ±k olacaklarÄ± söylenebilir” ifadelerini kullandÄ±.

BÄ°REYSEL VE SOSYAL ETKÄ°LERÄ° BELÄ°RSÄ°Z

Bebekler için ÅŸimdiden bir ÅŸey söylemenin zor olduÄŸunu ve önümüzdeki günlerde gelecek bilgilendirmelere göre bebeklerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±na iliÅŸkin verilerin önem arz ettiÄŸini belirten Prof. Dr. Atak ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Uzun vadede bebeklerin immün sistem yanÄ±tlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak farklÄ± hastalÄ±klara yatkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ±n olup olmayacaÄŸÄ± veya öngörülmeyen mutasyonlarla kanser hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görülüp görülmeyeceÄŸi hakkÄ±nda ÅŸimdiden bir ÅŸey söylemek zor. SaÄŸlÄ±klarÄ± ile ilgili karÅŸÄ±laÅŸabilecekleri hiçbir sorunun bu terapiden kaynaklÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± bilinemeyecektir. Sosyal etkileri de muhakkak olacaktÄ±r. Umulan, deneysel bir süreç sonunda da olsa dünyaya gelmiÅŸ olan bu bebeklerin büyüdükleri zaman toplumdan görecekleri tutum ve davranÄ±ÅŸlar için de bir öngörüde bulunmak zor. Kültürel deÄŸerler açÄ±sÄ±ndan da dünya genelinde çeÅŸitli tartÄ±ÅŸmalarÄ±n gündeme geleceÄŸi aÅŸikârdÄ±r.” (DHA)

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