YeÅŸil ve Sol Parti Kongresi'nden birliktelik Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

YeÅŸil Sol Parti, 2. OlaÄŸan Kongresiâ€™ni â€˜KararlÄ±yÄ±z, Umutluyuz, KazanacaÄŸÄ±zâ€™ sloganÄ±yla topladÄ±. Kongrede kriz, yerel seÃ§im konularÄ± gÃ¼ndeme geldi.

YeÅŸil Sol Parti 2. OlaÄŸan Büyük Kongresini topladÄ±. “KararlÄ±yÄ±z, Umutluyuz, KazanacaÄŸÄ±z” sloganÄ±yla Akar Otel’de gerçekleÅŸen kongreye Türkiye’nin dört bir yanÄ±ndan gelen delegelerin yanÄ± sÄ±ra HDP’den Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükran DoÄŸan, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, CHP Ankara Milletvekili YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya, Almanya YeÅŸiller ve Sol Parti Milletvekili Hakan TaÅŸ, KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, KESK KadÄ±n Sekreteri Gülistan Atasoy ve siyasi parti, sendika ve meslek odasÄ± temsilcileri katÄ±ldÄ±.

‘ADÄ°L, EÅžÄ°T, ÖZGÜR BÄ°R YAÅžAMI BAÅžARABÄ°LÄ°RÄ°Z’

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan parti eÅŸ sözcüsü Eylem Tunceli, tüm dünyada yükselen direniÅŸe dikkat çekti. Ä°ktidarÄ±n toplumda kutuplaÅŸma yaratarak kendini ayakta tutmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tunceli, böyle bir süreçte yerel seçimlere gidildiÄŸine dikkat çekti. DemirtaÅŸ’Ä±n AÄ°HM kararÄ±na raÄŸmen tutukluluk halinin devam etmesine, Osman Kavala’nÄ±n halen iddianamesiz olarak içeride tutulmasÄ±na tepki gösteren Tunceli, “ÖÄŸrencisinden akademisyenine tüm özgürlük direniÅŸçilerini selamlÄ±yorum. Adil, güvenilir, eÅŸit, özgür, yeÅŸil bir yaÅŸam bizlerle mümkün, bunu baÅŸarabiliriz. Buradan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlarla daha azimli devam edeceÄŸimizi düÅŸünüyorum. Umutluyuz, kararlÄ±yÄ±z ve biliyorum ki biz kazanacaÄŸÄ±z” dedi.

‘TÜM DEMOKRASÄ° Ä°STEYEN KÄ°TLELERLE BULUÅžMALIYIZ’

EÅŸ Sözcü Naci Sönmez ise, ilk yola çÄ±ktÄ±klarÄ±nda ekolojinin önemsiz görüldüÄŸünü belirterek, “Ekolojiyi börtü böcek olarak algÄ±layanlar ÅŸimdi ekolojinin yaÅŸam için deÄŸerini anladÄ±” dedi. SÄ±nÄ±f ve ekoloji mücadelesi verirken Kürt siyasal hareketiyle birlikte hareket ettiÄŸini ifade eden Sönmez, “Bugün esas olan toplumsal ihtiyaçlara cevap vermektir. Kendi çÄ±karlarÄ±mÄ±zÄ± bir kenara bÄ±rakarak, yerel seçimler öncesi nasÄ±l bir demokrasi mücadelesini öne koymalÄ±yÄ±z, nasÄ±l bir HDP, nasÄ±l bir CHP, nasÄ±l bir YeÅŸiller ve Sol Gelecek Partisi demeliyiz ve tüm demokrasi kitleleriyle buluÅŸmalÄ±yÄ±z” ÅŸeklinde konuÅŸtu. Seçimlerde birlikte hareket edilmesi gerekliliÄŸine vurgu yapan Sönmez, “Bugün özellikle HDP’yi öcü gibi gösteren etkenlere karÅŸÄ± bizim devreye girmemiz gerekiyor” dedi.

‘EKSÄ°KLÄ°KLERÄ°MÄ°ZLE YÜZLEÅžMELÄ°YÄ°Z’

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, zor zamanlarda doÄŸru yerde durmanÄ±n önemine dikkat çekti. ArtÄ±k dayanÄ±ÅŸmanÄ±n tek baÅŸÄ±na yetmediÄŸini dile getiren Bilgen, “ArtÄ±k doÄŸru yolda birlikte yürümeliyiz. Yüz yÄ±l önce sarayda ne yaÅŸanÄ±yorsa ÅŸimdi onu yaÅŸÄ±yoruz” dedi. Büyük bedeller ödendiÄŸini ifade eden Bilgen ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Hiçbir baskÄ± öz eleÅŸtiri yapmamÄ±za engel deÄŸil. Koltuk kapma yarÄ±ÅŸÄ±ndaki siyasete muhalefetin toplumsal bir yanÄ±t vermesi gerekiyor. HalkçÄ±, toplumcu siyaset yapmak önümüzdeki dönüm noktasÄ±nÄ± belirleyecek. 24 Haziran seçimlerinde halk, siyasi partilerden bir adÄ±m önde denklem kurdu. EÄŸer partiler bu yönde bir siyaset izlerse hep birlikte kazanÄ±rÄ±z. Hala vakit varken böylesi platformlarda hepimiz kendi eksizliklerimizle yüzleÅŸerek doÄŸru adÄ±mlar atabiliriz.”

TEK ADAMIN YOLUNU TIKAMAK YAN YANA GELMEKTEN GEÇÄ°YOR

EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Åžükran DoÄŸan ise, tek adam tek parti sürecinin kendini yeniden örgütlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve baskÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DoÄŸan ÅŸöyle konuÅŸtu:

“YaÅŸanan kriz ortamÄ± ve yerel seçimlerde nasÄ±l hareket edileceÄŸimiz yaÅŸantÄ±mÄ±zÄ± belirleyecek. Tek adam yolunun inÅŸasÄ±nÄ± tÄ±kamak, krizi, sermayenin ve iktidarÄ±n baÅŸÄ±na yÄ±kmak, bir araya gelmekten geçiyor. Åžehirlerimizin, köylerimizin, kentlerimizin, kadÄ±nlarÄ±n, iÅŸçilerin, emekçilerin ‘NasÄ±l yaÅŸamayÄ± istiyoruz’ altÄ±nda tartÄ±ÅŸmasÄ± ve bunu belirlemesi gerekiyor. Yan yana gelmemizi saÄŸlayacak iki somut durum var ve bu bizim sÄ±navÄ±mÄ±z.”

‘YEREL SEÇÄ°MLER ÖNCESÄ° FATSA ÖRNEÄžÄ° HATIRLANMALI’

CHP Ankara Milletvekili YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya, Türkiye’de tek adam diktatörlüÄŸü yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, eÅŸitlikten, demokrasiden, barÄ±ÅŸtan, özgürlüklerden yana olanlarÄ±n farklÄ± alanlarda olsalar da kol kola yürümesi gerektiÄŸini söyledi. Yerel seçimler denilince Fatsa örneÄŸine bakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Kaya, “Ä°stanbul'a ihanet eden iktidarÄ± düÅŸünmeliyiz. Sizin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bizim de umudumuzdur” dedi.

‘ANAYASASIZ BÄ°R SÜREÇ YAÅžIYORUZ’

KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik anayasasÄ±zlÄ±k süreci yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek 150 bin kamu emekçisinin sorgusuz, sualsiz iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tüm özgürlüklerinin mahkeme kararÄ± olmadan kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸsizliÄŸe, yoksulluÄŸa karÅŸÄ± emekten, demokrasiden yana olan muhalif kesimlerle hareket etme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Bozgeyik, “Sesimizi ortaklaÅŸtÄ±ralÄ±m” dedi.

‘ALMANYA ÇIKARLARI Ä°ÇÄ°N Ä°NSAN HAKLARINI HÄ°ÇE SAYIYOR’

Almanya Sol Parti Milletvekili Hakan TaÅŸ, savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± görüÅŸlerin yasaklandÄ±ÄŸÄ±na ve baskÄ±landÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, tüm demokrasi güçleriyle dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduklarÄ±nÄ± söyledi. Almanya’nÄ±n Türkiye ile iliÅŸkilerinde ekonomik çÄ±karlarÄ±nÄ± gözeterek insan haklarÄ±nÄ± hiçe saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TaÅŸ, “Böyle gelmiÅŸ ama böyle gitmez” dedi. TaÅŸ, Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n da bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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