KasÄ±m ayÄ± basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ raporu: 10 gazeteciye 39 yÄ±l 11 ay hapis

CHP Ä°stanbul Eski Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, KasÄ±m ayÄ± iÃ§erisinde medya alanÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerini raporlaÅŸtÄ±rdÄ±.

CHP Ä°stanbul Eski Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, iktidarÄ±n gazetecileri nefes alamaz hale getirdiÄŸini söyledi. Medyada yaÅŸanan hak ihlalleri raporunun kasÄ±m ayÄ±na iliÅŸkin verilerini açÄ±klayan CHP Eski Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, raporunu ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n Beyaz Saray’dan kovduÄŸu CNN Muhabiri Jim Acosta’ya ithaf etti.

Gazetecilerin dünyanÄ±n her yerinde iktidarlarÄ±n hedefi olduÄŸunu belirten YarkadaÅŸ, “Devletleri yönetenler, gerçeÄŸin kendilerine hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± ve halka anlatÄ±lmasÄ±ndan nefret ediyorlar” dedi. Türkiye’deki iktidarÄ±n temsilcilerinin de bu anlayÄ±ÅŸÄ±n bir parçasÄ± olduÄŸunu belirten YarkadaÅŸ, “Elimdeki veriler bunun en somut göstergesi... Türkiye’de görev yapan gazeteciler kasÄ±m ayÄ±nda da baskÄ±ya maruz kaldÄ±, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve tutuklandÄ±” ifadesini kullandÄ±.

‘DAÄžITIM TEKELÄ°, CÄ°DDÄ° BÄ°R SORUN’

Medyada yaÅŸanan hak ihlalleri raporunun kasÄ±m ayÄ±na iliÅŸkin verilerini açÄ±klayan YarkadaÅŸ, “Türkiye’de yayÄ±mlanan tüm gazete ve dergiler, Turkuvaz DaÄŸÄ±tÄ±m’a mecbur bÄ±rakÄ±ldÄ±. Yay - Sat’Ä±n kapanmasÄ± ve Turkuvaz DaÄŸÄ±tÄ±m’Ä±n tekel haline gelmesi, medya açÄ±sÄ±ndan ciddi bir riski de beraberinde getiriyor” dedi.

‘BASKILAR ARTIYOR’

YarkadaÅŸ, medyada yaÅŸanan hak ihlallerini ise ÅŸöyle dile getirdi:

“2018 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda, 1 gazeteci ifade verdi, 29 gazeteci hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. 6 gazeteci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 3 gazeteci tutuklandÄ±, 10 gazeteciye ise 39 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ± verildi. 1 gazeteci hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±, 2 gazeteci hakkÄ±nda ise dava açÄ±ldÄ±. 2 gazeteci ise hakarete uÄŸradÄ± ve darbedildi. 1 gazetecinin konuk olacaÄŸÄ± söyleÅŸi engellendi. 1 yönetmen gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 28 deÄŸiÅŸik haberin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± 170 sitedeki haberlere mahkeme kararÄ±yla eriÅŸim engeli konuldu. 1 habere yayÄ±n yasaÄŸÄ± konuldu. ANKA Haber AjansÄ± ekonomik kriz yüzünden kapandÄ±. 1 gazete 18 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. 1 gazeteye 100 bin liralÄ±k dava açÄ±ldÄ±.”

AÄžIR BEDEL

YarkadaÅŸ, “Rapordan da görüleceÄŸi üzere, gerçeÄŸin peÅŸine düÅŸmenin bedeli aÄŸÄ±r bir hale geldi. Ä°ktidar, gerçeÄŸi anlatanlarÄ± susturmak için baskÄ±nÄ±n dozunu artÄ±rÄ±yor” dedi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Ä°nfografik: BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 16:31

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