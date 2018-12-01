Ä°zmir-Ä°stanbul otoyolunun Ã§evreye zararÄ± bÃ¼yÃ¼yor

Ä°zmir-Ä°stanbul otoyolu inÅŸaatÄ± iÃ§in zeytinliklerle Ã§evrili tarlaya 2 adet kalker taÅŸÄ± kÄ±rma-eleme tesisi aÃ§Ä±lmasÄ± onayÄ± verildi.

Metehan UD

Ä°zmir

AKP’nin seçim vaatleri arasÄ±nda yer alan ve yapÄ±mÄ± devam eden Ä°zmir-Ä°stanbul otoyolunun çevreye verdiÄŸi zarar her geçen gün artÄ±yor. Yüz binlerce aÄŸacÄ±n kesilmesine neden olan yolun inÅŸaatÄ±nda kullanÄ±lmak için son olarak zeytinliklerle çevrili tarlaya 2 adet kalker taÅŸÄ± kÄ±rma-eleme tesisi açÄ±lmasÄ± onayÄ± verildi.

Ä°zmir ValiliÄŸinin yakÄ±n zamanda sonuçlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ÇED dosyalarÄ± arasÄ±nda, yap-iÅŸlet-devret modeli ile yapÄ±mÄ± devam etmekte olan Ä°zmir-Ä°stanbul Otoyolu’nun Menemen-AliaÄŸa-ÇandarlÄ± kÄ±smÄ±nÄ± devralan Ä°KA isimli ÅŸirket de bulunuyor.

Yolun yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak için daha önce kalker ocaÄŸÄ± ve 2 adet asfalt plent ve mekanik plent tesislerine onay veren Valilik yine çevreye etki deÄŸerlendirme sürecini iÅŸletmeden bu sefer de 2 adet kÄ±rma eleme tesisi için ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ kararÄ± verdi. AliaÄŸa’nÄ±n AÅŸaÄŸÄ± Åžakran Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde ocaÄŸÄ±n faaliyetleri artmÄ±ÅŸ oldu.

MÄ°LLÄ° GELÄ°ÅžÄ°ME KATKI!

Proje dosyasÄ±nda baÅŸvuru ÅŸu gerekçelerle yer alÄ±yor “Ä°zmir’in ulaÅŸÄ±mda duyduÄŸu ihtiyacÄ±n giderilmesi aÅŸamasÄ±nda kullanÄ±mÄ± gerekli olan agrega üretimi ve bunlarÄ±n yol yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±yla sektörel geliÅŸim ivmesi ve milli geliÅŸme kapsamÄ±nda katkÄ± saÄŸlamayÄ± hedeflemektedir.”

YÄ±llÄ±k 389 bin 400 ton kapasite ile çalÄ±ÅŸacak iki makine tarÄ±m alanÄ± üzerine kurulacak. TarÄ±m alanÄ±nÄ±n üzerinde kÄ±zÄ±lçam aÄŸaçlarÄ± bulunurken etrafÄ± zeytin tarlalarÄ± ile çevrili. Zeytin Kanunu’na raÄŸmen TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸünün olur yazÄ±sÄ± bulunuyor. 2 makinenin de faaliyete baÅŸlamasÄ± ile birlikte ocaÄŸÄ±n çevreye vereceÄŸi zarar daha da büyüyecek.

700 BÄ°N ZEYTÄ°N AÄžACI KESÄ°LDÄ°

Daha önce projeyle ilgili açÄ±klamalarda bulunan dönemin Manisa Ziraat Mühendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Demran, yol yapÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda 700 bin zeytin aÄŸacÄ±nÄ±n kesildiÄŸini belirterek yol için “Otoyolun tarÄ±m alanlarÄ±na en az zarar vermesi için daÄŸlardan alternatif güzergahlardan geçirilmesi önerilerimiz dinlenmedi. Türkiye topraklarÄ±nÄ±n tarÄ±ma en elveriÅŸli, zeytin gibi kutsal bir bitkinin ülkemizdeki en kaliteli yetiÅŸtiÄŸi bölge iÅŸgal altÄ±nda” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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