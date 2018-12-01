BekaroÄŸlu: Ankara ve Ä°stanbul alÄ±nÄ±rsa ErdoÄŸanâ€™Ä±n devam etmesi zor

CHP Milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu, yerel seÃ§im ve ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu, yerel seçimler, ittifak arayÄ±ÅŸlarÄ±, ekonomik kriz ve Meclis Genel Kurulunda görüÅŸülecek olan 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi’ni deÄŸerlendirdi. BekaroÄŸlu, “Muhalefet Ankara, Ä°stanbul gibi yerleri alÄ±rsa ErdoÄŸan’Ä±n devam etmesi zor olacak” dedi.

Bütçenin büyük bir açÄ±k vereceÄŸi öngörüsünde bulunan BekaroÄŸlu, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

“Bütçe, ekonomik kriz bütçesidir. Bu bütçe borç ödeme bütçesidir. Her tarafta krizle baÅŸ etmeye çalÄ±ÅŸan bir bütçe; borç ödeme bütçesidir. Yani hükümet 2019’da baÅŸlangÄ±ç ödeneÄŸinin yüzde 3’ü kadar borçlanabilecek. Bu bütçe normalde 80 milyar TL civarÄ±nda açÄ±k verecek bir bütçe, ama yüzde 3’üne kadar borçlandÄ±ÄŸÄ± zaman, bütçe açÄ±ÄŸÄ±na 30 milyar daha buradan eklenecek. 110-120 milyar TL açÄ±k verecek bir bütçe.”

‘ERDOÄžAN’IN DEVAM ETMESÄ° ZOR’

Ekonomik krizin gölgesinde gerçekleÅŸecek yerel seçimlerin önemine deÄŸinen BekaroÄŸlu, ekonomik krizin giderek derinleÅŸtiÄŸini ve bunun özellikle seçimlerde AKP’ye oy kaybettireceÄŸini kaydetti. BekaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± ekledi: “AK Parti’nin gerçek anlamda geri dönüÅŸsüz bir düÅŸüÅŸe geçebileceÄŸi bir seçim. Muhalefet Ankara, Ä°stanbul gibi yerleri alÄ±rsa ErdoÄŸan’Ä±n devam etmesi zor olacak. Åžu anda bütün anketlerde AKP’nin oylarÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸü görülüyor. Bu nedenle AK Parti aday profillerini deÄŸiÅŸtirdi. Tabii ekonomideki göstergeler de önemli. Seçime doÄŸru giderken, ekonomideki göstergeleri iyi tutmak için bir sürü müdahalelerde bulunuyorlar. Ama çarÅŸÄ±ya, pazara baskÄ± yaparak, soÄŸan depolarÄ±nÄ± basarak ekonomi düzeltilemez, enflasyon düÅŸürülemez. Esnaf kan aÄŸlÄ±yor.”

AKP-MHP DIÅžINDAKÄ° PARTÄ°LER

Muhalefetin iÅŸ birliÄŸi arayÄ±ÅŸlarÄ± ile ittifak meselesini de deÄŸerlendiren BekaroÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu tip seçimlerde yani kazanabilecek iki adayÄ±n öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± seçimlerde, seçmen zaten sandÄ±kta ittifakÄ±nÄ± yapÄ±yor. Ya sevdiÄŸi adaya yani kendi partisinden olmasa bile kendine daha yakÄ±n bulduÄŸu adayÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor ya da sevmediÄŸinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki adayÄ± destekliyor. Genel BaÅŸkan, Ä°yi Parti, Saadet Partisi ve Ahmet Türk ile görüÅŸtü. Bu görüÅŸmeler iyi niyet görüÅŸmeleridir, bu görüÅŸmelerden resmi bir ittifak çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±r. Buna gerek de yoktur. Bu görüÅŸmelerde seçmene ÅŸu mesaj veriliyor; AK Parti ve MHP dÄ±ÅŸÄ±ndaki partiler birlikte hareket etmeli. DoÄŸru olan da budur. Benim siyasetçi olarak tespitim, AK Parti-MHP dÄ±ÅŸÄ±ndaki partilerin seçmenleri sandÄ±kta birlikte hareket edecekler.” (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net