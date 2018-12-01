Trump ve USMCA: Serbest ticaretten gÃ¶Ã§menleri gazlamaya

Gazeteci Yazar Garry Leech, G20 zirvesinde imzalanan ABD-Meksika-Kanada AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n tarihsel arka planÄ±nÄ± yazdÄ±.

Garry Leech*

GeçtiÄŸimiz hafta ABD sÄ±nÄ±r devriyesi yetkilileri ABD sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n Meksika tarafÄ±nda protesto gösterisi yapan yüzlerce göçmene biber gazÄ± sÄ±ktÄ±. Orta Amerika’daki ÅŸiddet ve yoksulluktan kaçarak ABD sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸan kervanda sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan 6 bin erkek, kadÄ±n ve çocuÄŸun arasÄ±ndaydÄ± gaza boÄŸulanlar. Ve bu hafta sonu G20 zirvesinde ABD, Meksika ve Kanada liderleri ABD-Meksika-Kanada AnlaÅŸmasÄ±nÄ± (USMCA) imzalÄ±yor. Bu iki durum birbiriyle alakasÄ±z deÄŸil. Çünkü sÄ±nÄ±rda gazlanan göçmenler, bu sözde serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ±nda büyük bir çeliÅŸki resmi çizen ekonomik sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar. “Serbest ticaret”i kolaylaÅŸtÄ±racak olan bu anlaÅŸmalar “serbest piyasa”nÄ±n en temel ilkelerinden birini çiÄŸniyor: emeÄŸin serbest hareketi. Böyle düÅŸünüldüÄŸünde USMCA’nÄ±n “ABD Göçmen Kontrol AnlaÅŸmasÄ±” olarak isimlendirilmesi daha doÄŸru olabilir.

SERBEST TÄ°CARET MÄ° EMEÄžÄ°N KONTROLÜ MÜ?

Tüm neoliberal serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ± gibi USMCA da serbest ticaretten ziyade çok uluslu ÅŸirketlerin kâr üretmesini kolaylaÅŸtÄ±rmakla ilgili. Bu anlaÅŸmalar ÅŸirketlerin sermaye, kâr, ham madde ve mallarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlardan serbestçe geçirmelerini saÄŸlÄ±yor. Ama öyle bir meta var ki onun hareket özgürlüÄŸü yok: Emek. Kapitalizmde iÅŸçilerin meta olduÄŸunu hiçbir ekonomist inkar etmez herhalde. Sonuç olarak, bu özel metanÄ±n (yani iÅŸçilerin) sÄ±nÄ±rlar arasÄ± serbest hareketini kÄ±sÄ±tlamak temel bir serbest piyasa ilkesine aykÄ±rÄ±. Ama iÅŸçilerin serbest hareketini kÄ±sÄ±tlamak ÅŸirket kârlarÄ±nÄ± yükseltmek için o kadar önemli ki BaÅŸkan Trump USMCA’yÄ± imzalamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra sÄ±nÄ±ra duvar örmek, asker yÄ±ÄŸmak, Meksika topraklarÄ±nda iÅŸ arayan göçmenlere gaz sÄ±kmak gibi önlemler alÄ±yor.

Mevcut Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ± (NAFTA) gibi iÅŸçilerin sÄ±nÄ±rlar arasÄ± serbest hareketine izin vermeyen USMCA da ÅŸirketlerin ucuz ücretli emek sömürüsünü garanti altÄ±na alÄ±yor. NAFTA’ya göre bir otomobil üreticisi Detroit’teki montaj fabrikasÄ±nÄ± kapatÄ±p saatte 30 dolar kazanan binlerce iÅŸçiyi kapÄ± önüne koyabilir, ücretlerin saatte 2 dolar olduÄŸu Meksika’da bir fabrika açabilir. Trump yönetiminin USMCA gibi göstermelik korumacÄ± politikalarÄ±nÄ±n bu meseleye dair olduÄŸu iddia ediliyor ancak gerçekte bütün serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ±nda var olan nihai ticaret bariyerini kaldÄ±rmak için hiçbir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ± gibi o da emeÄŸin serbest hareketini kÄ±sÄ±tlÄ±yor.

USMCA ve diÄŸer serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ± gerçekten serbest bir piyasa yaratmak için olsalardÄ±, diÄŸer tüm metalar gibi iÅŸçilerin de sÄ±nÄ±rlarÄ± serbestçe geçerek daha iyi ücretlerin olduÄŸu iÅŸlere eriÅŸmesine izin verilirdi. Bu senaryo ABD ve Kanada’da ücretleri düÅŸürür, Meksika’da yükseltirdi. Çünkü iÅŸçilerin ücretlerinin daha yüksek olduÄŸu bölgelere doÄŸru gitmesi önünde sonunda üç ülke arasÄ±ndaki ücret seviyelerini eÅŸitlerdi. Otomobil iÅŸçileri ABD ve Kanada’da saat baÅŸÄ± 30 dolar, Meksika’da saat baÅŸÄ± 2 dolar kazanmak yerine üç ülkede de saatte 15 dolar kazanabilirlerdi.

Her ne kadar ABD ve Kanada’da ücretlerin düÅŸmesi ÅŸirketlerin iÅŸine gelecek olsa da, bu durum ücretlerin saat baÅŸÄ± 2 dolardan az olduÄŸu ülkelerde kapana kÄ±stÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yoksul iÅŸçilerden elde edilen artÄ± deÄŸer kadar kârlÄ± bir durum deÄŸildir. Bu neoliberal serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n serbest piyasa yaratmak için deÄŸil, çok uluslu ÅŸirketlerin düÅŸük ücretli emeÄŸe eriÅŸimiyle kârlarÄ±nÄ± maksimize etmeleri lehine koÅŸullar oluÅŸturmak için olduÄŸu gerçeÄŸini ortaya seriyor.

GÖÇ, NEOLÄ°BERAL SERBEST TÄ°CARET ANLAÅžMALARININ SONUCU

BirçoÄŸu iÅŸ bulamayan ve çoÄŸu yoksulluk seviyesinde para kazanan milyonlarca insanÄ±n yoksullaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± neoliberal serbest ticaret modelinin kaçÄ±nÄ±lmaz bir sonucu. BirçoÄŸunun yaÅŸanacak bir ücret kazanabilecekleri bir ülkeye, ABD’ye doÄŸru meÅŸakkatli ve tehlikeli bu yolculuÄŸu göze alarak onlara dayatÄ±lan yapÄ±sal ÅŸiddetten kaçmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil. Bugün ABD sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan göçmen kervanÄ±ndaki binlerce ekonomik sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, baskÄ±cÄ± neoliberal serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ±ndan kaçan sÄ±ÄŸÄ±nma talep eden insanlarÄ±n son dalgasÄ± aslÄ±nda.

Bunu görmek için NAFTA’nÄ±n son yirmi yÄ±llÄ±k tarihine bakmak yeterli. NAFTA, uygulamaya konduÄŸu 1994 yÄ±lÄ±ndan beri, büyük oranda sübvanse edilmiÅŸ ABD tarÄ±m endüstrisinin Meksika piyasasÄ±na sokulmasÄ±yla gÄ±da ürünlerinin fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸmesine sebep olmuÅŸtu. En yÄ±kÄ±cÄ± örnekse Meksika’nÄ±n temel gÄ±da maddesi olan mÄ±sÄ±rdÄ±. Devlet desteÄŸi almayan MeksikalÄ± üreticilerin destek alan ithal ABD mÄ±sÄ±rÄ±yla rekabet etmesi mümkün deÄŸildi. Böylece ABD’nin ithal ürünleri Meksika pazarÄ±na kÄ±sa sürede hakim oldu.

NAFTA destekçileri için bu senaryoda bir sorun yok. Teoride, artÄ±k rekabet edemeyen MeksikalÄ± çiftçiler tarÄ±mÄ± bÄ±rakÄ±p Meksika’nÄ±n imalat sektöründe ücretli emekçiler haline gelecek ve ithal gÄ±da satÄ±n almaya baÅŸlayacaklardÄ±. MeksikalÄ± çiftçiler topraklarÄ±nÄ± terk etti, hem de ürkütücü sayÄ±da. 2006 itibariyle 2 milyon MeksikalÄ± çiftçinin tarÄ±mÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.

MEKSÄ°KA’DA NAFTA SÖMÜRÜSÜ

Meksika’nÄ±n yerinden edilmiÅŸ köylülerinin birçoÄŸu ülkenin çeÅŸitli yerlerinden gelen diÄŸer yoksul insanlarla birlikte, ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ilk yÄ±llarÄ±nda imalat sektöründe bir patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kuzeydeki kentlere doÄŸru göç etti. 2000 itibarÄ±yla NAFTA, maquiladoralardaki (Meksika ticaret bölgeleri) imalat sektöründe ya da montaj fabrikalarÄ±nda 700 bin kiÅŸilik istihdam yarattÄ±. Köylülerin kitleler halinde kÄ±rdan koparÄ±lÄ±p kentlere yerleÅŸtirilmesi, ücretleri saat baÅŸÄ± 1,74 dolar kadar düÅŸük tutmaya yetecek bir artÄ±k emek ordusu yarattÄ±. 2003 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸindeyse bu iÅŸlerin 300 bini baÅŸta Çin olmak üzere, Meksika’dan bile düÅŸük emek maliyetiyle çokuluslu ÅŸirketlerin çÄ±karlarÄ±na daha iyi hizmet eden deniz aÅŸÄ±rÄ± ülkelere kaydÄ±. En iyi zamanÄ±nda dahi NAFTA imalatta yeterince iÅŸ yaratacak yerinden edilmiÅŸ köylü nüfusu barÄ±ndÄ±rmadÄ±.

NAFTA’nÄ±n milyonlarca MeksikalÄ± üzerindeki yÄ±kÄ±cÄ± ekonomik sonuçlarÄ± düÅŸünüldüÄŸünde, ABD’de yasa dÄ±ÅŸÄ± göçmen krizi denilen sorunun ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulamaya konmasÄ±yla çakÄ±ÅŸmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir. NAFTA’nÄ±n köylüleri yerinden etmesi ve onlara yaÅŸanabilir ekonomik alternatifler sunmamasÄ± milyonlarca insanÄ± hayatta kalmak için baÅŸka yer bulma arayÄ±ÅŸÄ±na zorladÄ±. En mantÄ±klÄ± destinasyon da ABD idi.

20. yüzyÄ±lÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±nda MeksikalÄ±larÄ±n ABD’ye göçü damla damla aktÄ±. NAFTA’nÄ±n yürürlüÄŸe girdiÄŸi 1994’e gelindiÄŸinde ABD’de sadece 4.8 milyon Meksika doÄŸumlu yaÅŸÄ±yordu. 2000 yÄ±lÄ±ndaysa bu sayÄ± neredeyse ikiye katlanarak 9 milyonu buldu ve artmaya devam etti. Giderek daha fazla militarize edilen sÄ±nÄ±rÄ± geçen göçmenlerin birçoÄŸu “illegal” yaftasÄ± yedi. Gerçekte onlar ekonomik sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardÄ±. ABD hükümeti istatistiklerine göre NAFTA’nÄ±n ilk 10 yÄ±lÄ±nda sÄ±nÄ±rÄ± geçmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken 2000’in üzerinde göçmen ölmüÅŸtü.

ORTA AMERÄ°KA’DA CAFTA VE ABD DESTEKLÄ° DARBELER

2004’te Orta Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ± (CAFTA), NAFTA’nÄ±n tarÄ±ma dair maddelerini Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti’ne geniÅŸletti. NasÄ±l ki NAFTA Meksika’daki köylülerin geçim kaynaklarÄ±nÄ± yok ettiyse, CAFTA da Honduras, Guatemala ve El Salvador’daki çiftçileri ezdi geçti. Bu Orta Amerika ülkelerindeki köylülerin kitleler halinde yerinden edilmesi marka tasarÄ±mcÄ±larÄ±n kÄ±yafetlerini diken konfeksiyon atölyelerinde ücretleri aÅŸaÄŸÄ±da tutan bir artÄ±k emek gücü yarattÄ±.

Ne var ki 2017’de Orta Amerika’nÄ±n en büyük giyim ihracatçÄ±sÄ± Honduras’tan ABD’ye ihraç edilen kÄ±yafetler yüzde 24 oranÄ±nda düÅŸtü. Meksika’nÄ±n maquiladoralarÄ±nda olduÄŸu gibi, Honduras’Ä±n konfeksiyon atölyeleri de daha yüksek kârlarÄ±n olduÄŸu denizaÅŸÄ±rÄ± yerlere taÅŸÄ±ndÄ±. HonduraslÄ± çiftçilerin geçim kaynaklarÄ±nÄ± yok eden CAFTA’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra binlerce konfeksiyon iÅŸçisi yakÄ±n zamanda iÅŸsiz kaldÄ±. 2009’daki ABD destekli askeri darbeden bu yana Honduras’Ä± kasÄ±p kavuran aÅŸÄ±rÄ± ÅŸiddet de denkleme eklendiÄŸinde milyonlarca HonduraslÄ± kontrolden çÄ±kan ÅŸiddetten, iÅŸsizlik ve yoksulluktan kaçmak dÄ±ÅŸÄ±na bir seçeneÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor ÅŸimdi.

G20’DE USMCA Ä°MZALANIRKEN BÄ°NLER SINIRDA BEKLEMEYE DEVAM EDÄ°YOR

BaÅŸkan Trump, göçmen kervanÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nma talep eden binlerce insanÄ±n “taÅŸ kalpli suçlular” olduÄŸuna inanmamÄ±zÄ± istiyor, ama öyle deÄŸiller. Kervandaki 6 bin insanÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ± kadÄ±n ve çocuklardan oluÅŸuyor. Neoliberal serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n Honduras ve bölgedeki diÄŸer ülkelerdeki iflasÄ±ndan kaçan ekonomik sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar. Ne ilginçtir ki ana akÄ±m medya Venezuela’yÄ± terk eden insanlar için açÄ±kça bu Güney Amerika ülkesinin sosyalist politikalarÄ±nÄ± suçlarken Honduras’tan gelerek sÄ±ÄŸÄ±nma talep edenlerin kapitalizmin ülkedeki iflasÄ±ndan kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± asla belirtmiyor.

BaÅŸkan Trump, bu hafta sonu Meksika ve Kanada liderleriyle kameralara gülümseyip, el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p USMCA’yÄ± imzalarken, sÄ±ÄŸÄ±nma talep eden binlerce kiÅŸi, dünyanÄ±n en zengin ve güçlü ülkesinin onlara kapÄ±larÄ±nÄ± açmasÄ± için dua ederek ABD sÄ±nÄ±rÄ±nda çaresizce bekliyor olacak. Bu göçmenlerin, yaÅŸadÄ±klarÄ± bu vahim açmazdan sorumlu ülkeden sÄ±ÄŸÄ±nma talep etmeleri ne ironik. Ancak ABD’ye girmelerine izin verilmesi neredeyse imkansÄ±z. Çünkü bu göçmenler iÅŸçi olarak, diÄŸer metalar gibi sÄ±nÄ±r ötesine serbest hareket etme hakkÄ±na sahip deÄŸiller.

Son derece korunaklÄ± bu sÄ±nÄ±rÄ±n Meksika tarafÄ±nda kalan göçmenler, yeni araba, televizyon, bilgisayar, kÄ±yafet ve baÅŸka metalarla dolu binlerce kamyonun serbestçe sÄ±nÄ±rÄ± geçerek ABD’ye girdiÄŸini seyrediyor. Trump yönetiminin ABD Göçmen Kontrol AnlaÅŸmasÄ± anlamÄ±na gelen USMCA bu gerçekliÄŸi deÄŸiÅŸtirmeyecek, iÅŸçilerin sÄ±nÄ±r ötesi serbest hareketinin önündeki ticari bariyeri kaldÄ±rmayacak. Ä°ÅŸ arayan bu göçmenlere diÄŸer metalarla aynÄ± serbest hareket hakkÄ±nÄ± tanÄ±mak çok uluslu ÅŸirketlerin kârlarÄ±nÄ± maksimize etmek için onlarÄ±n ucuz emeÄŸini sömürme “hakkÄ±”nÄ± ihlal etmek demek ne de olsa. Ve bu kârlara bekçilik etmek için erkekleri, kadÄ±nlarÄ± ve çocuklarÄ± gaza boÄŸmak gerekiyorsa, olsun varsÄ±n gaza boÄŸulsunlar.

*counterpunch.org adresinden çeviren Fulya Alikoç

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