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Musul'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi
Musul'da ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle acil durum ilan edildi. Sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
Irak'Ä±n Musul vilayetinde, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle acil durum ilan edildi.
Musul Ä°l Meclisi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkili olduÄŸu kentte meydana gelen sel felaketi nedeniyle, acil durum ilan edildiÄŸi belirtildi.
AçÄ±klamada, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü, sel sularÄ±nda mahsur kalan bazÄ± ailelerin de kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Musul'a baÄŸlanan birçok kara yolunun sel sularÄ± sebebiyle kapandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen açÄ±klamada, kent merkezi dÄ±ÅŸÄ±ndaki demir bir köprünün yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, vilayetin güneyindeki bazÄ± bölgelerin de su altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Irak'ta, 23 KasÄ±m'da meydana gelen sel felaketinde 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, binlerce ev hasar görmüÅŸtü. (Musul/AA)