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FotoÄŸraf: AA
LÃ¶semi hastasÄ± YaÄŸmur iÃ§in ilik aranÄ±yor
01 AralÄ±k 2018 15:09
Hatay'da 5 yaÅŸÄ±ndaki lÃ¶semi hastasÄ± YaÄŸmur Demir iÃ§in ilik arayan ailesi destek bekliyor.
Hatay'da 5 yaÅŸÄ±ndaki lösemi hastasÄ± YaÄŸmur Demir için ilik arayan ailesi destek bekliyor. Adana'da özel bir hastanede tedavisi süren kÄ±zÄ± için uygun ilik bulunmasÄ± amacÄ±yla çabalayan Ä°ngilizce öÄŸretmeni baba Ramazan Demir'in sosyal medyadan da duyurduÄŸu ilik kampanyasÄ±na vatandaÅŸlar ilgi gösteriyor. (Hatay/AA)
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