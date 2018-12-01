LÃ¶semi hastasÄ± YaÄŸmur iÃ§in ilik aranÄ±yor

FotoÄŸraf: AA

LÃ¶semi hastasÄ± YaÄŸmur iÃ§in ilik aranÄ±yor

    • 01 AralÄ±k 2018 15:09

    Hatay'da 5 yaÅŸÄ±ndaki lÃ¶semi hastasÄ± YaÄŸmur Demir iÃ§in ilik arayan ailesi destek bekliyor.

    Hatay'da 5 yaÅŸÄ±ndaki lösemi hastasÄ± YaÄŸmur Demir için ilik arayan ailesi destek bekliyor. Adana'da özel bir hastanede tedavisi süren kÄ±zÄ± için uygun ilik bulunmasÄ± amacÄ±yla çabalayan Ä°ngilizce öÄŸretmeni baba Ramazan Demir'in sosyal medyadan da duyurduÄŸu ilik kampanyasÄ±na vatandaÅŸlar ilgi gösteriyor. (Hatay/AA)

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