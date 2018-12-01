BahÃ§eli: Ä°ttifakta saygÄ± kavramÄ± iÃ§inde jestler de olabilir

BahÃ§eli: Cumhur Ä°ttifakÄ± iÃ§inde gÃ¶nÃ¼l vardÄ±r, Ã¼lke sevdasÄ± vardÄ±r, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± vardÄ±r. SaygÄ± kavramÄ± iÃ§inde jestler de olabilir.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, "Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n içinde gönül vardÄ±r, ülke sevdasÄ± vardÄ±r, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± vardÄ±r. SaygÄ± kavramÄ± içinde jestler de olabilir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, parti genel merkezinde 'Dünya Engelliler Günü' kapsamÄ±nda düzenlenen programa katÄ±ldÄ±. Bahçeli, etkinlik sonunda gazetecilerin yerel seçimlere iliÅŸkin ittifak görüÅŸmeleriyle ilgili sorularÄ±nÄ± cevaplandÄ±rdÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± jestler olabilir" açÄ±klamasÄ± hatÄ±rlatÄ±lan Bahçeli, "'Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n içinde gönül vardÄ±r, ülke sevdasÄ± vardÄ±r, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± vardÄ±r. SaygÄ± kavramÄ± içinde jestler de olabilir" dedi.

‘GÖRÜÅžMEYE HAZIRIZ HER ZAMAN’

"CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile tekrar görüÅŸecek misiniz?" sorusu üzerine Bahçeli, "GörüÅŸme arzusu oluÅŸursa, görüÅŸmeye hazÄ±rÄ±z her zaman" diye konuÅŸtu.

Bahçeli, ittifak görüÅŸmelerinde gelinen son durum sorulmasÄ± üzerine de, "Ä°ki parti yöneticisi saygÄ±deÄŸer insan zaman zaman bir araya geliyorlar, geliÅŸmeleri deÄŸerlendiriyorlar, uzlaÅŸtÄ±klarÄ± alanlar oluÅŸuyor, üzerinde çalÅŸÄ±malar yapÄ±lan alanlar var. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± dönüÅŸünde SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na arz edeceklerdir. Sonra da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± deÄŸrelendirme ihtiyacÄ± doÄŸarsa, gereÄŸi yapÄ±lÄ±r. Åžu ana kadarki geliÅŸmeler olumlu olmaktadÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Muhalefetin, AKP ve MHP arasÄ±ndaki görüÅŸmelere yönelik eleÅŸtirilerine de cevap veren Bahçeli, "Muhalefet koalisyon düÅŸünüyorsa yapsÄ±n. Yani 'Millet Ä°ttifakÄ±' veyahut 'Zillet Ä°ttifakÄ±' dediÄŸimiz ittifakÄ± koalisyona dönüÅŸtürmek istiyorlarsa, onlarÄ±n en tabii hakkÄ±dÄ±r" dedi.

‘SOÄžAN Ä°LE FAZLA Ä°ÅžÄ°MÄ°Z YOK’

Bahçeli, Rekabet Kurulu'nun soÄŸan stokçuluÄŸu ile ilgili kararÄ±na da deÄŸinerek, "Rekabet Kurulu'nun kararÄ±na saygÄ± duymak lazÄ±m. SoÄŸan ile fazla iÅŸimiz yok. Rekabet Kurulu herhalde yakÄ±ndan inceliyordur" diye konuÅŸtu.

Ergenokon davasÄ± ile ilgili soruya da Bahçeli, "Ergenekon davasÄ± sonuçlanma aÅŸamasÄ±na gelmiÅŸtir. SavcÄ±lÄ±k iddianamesi yarÄ±n mahkemeler tarafÄ±ndan görüÅŸülecektir. Ergenekon davasÄ± iddianameye göre çökmüÅŸ durumdadÄ±r. Çok az bir ceza konusu söz konusu olmuÅŸtur" diye cevap verdi. (Ankara/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 15:45

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