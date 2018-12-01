Mardin'de saÄŸanak sele neden oldu

Mardin'in Derik ilÃ§esinde etkili olan saÄŸanak nedeniyle birÃ§ok cadde ve sokak gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼. BazÄ± araÃ§lar mahsur kaldÄ±, kÃ¶y yollarÄ±nda ulaÅŸÄ±m aksadÄ±.

Mardin'in Derik ilçesinde etkili olan saÄŸanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Ä°lçede etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluÅŸtu. BazÄ± araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldÄ±. Köy yollarÄ±nda da ulaÅŸÄ±m aksadÄ±. Derik'te su baskÄ±nlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± evlerde oturan aileler zor anlar yaÅŸadÄ±. Belediye ve AFAD ekipleri, sularÄ±n tahliyesi için evlerde çalÄ±ÅŸma yaptÄ±. (Mardin/DHA)

FotoÄŸraf: Emrullah KarakaÅŸ

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 15:06

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