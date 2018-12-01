Bursaâ€™da sendikalardan kriz eylemi: YÃ¼zde 1 deÄŸil, yÃ¼zde 99 korunsun

Bursaâ€™da sendikalar, meslek odalarÄ± ve sivil toplum kuruÅŸlarÄ± krize ve zamlara karÅŸÄ± eylem yaptÄ±.

Bursa’da DÄ°SK, KESK, Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Teksif, TÜMTÄ°S, Belediye-Ä°ÅŸ, TTB, TMMOB, BATÄ°S ve BAMÄ°S krizin bedelini ödememek ve yapÄ±lan zamlarÄ±n geri çekilmesi için Heykel’de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±p bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ± gerçekleÅŸtirdi.

‘TEMEL MESELE KRÄ°ZÄ°N FATURASININ KÄ°ME ÖDETÄ°LECEÄžÄ°DÄ°R’

Heykel’de yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan TÜMTÄ°S Bursa Åžube BaÅŸkanÄ± Özdemir Aslan, “Enflasyondan iÅŸsizliÄŸe, yoksullaÅŸmadan ekonomik durgunluÄŸa kadar hayatlarÄ±mÄ±zÄ± her alanda kâbusa çeviren kapsamlÄ± bir ekonomik krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. En yetkili aÄŸÄ±zlar ‘kriz’ sözcüÄŸünü kullanmaktan özenle kaçÄ±nsalar da, bizler için krizin anlamÄ± birbiri ardÄ±na kapanan dükkânlar, marketlerde sürekli yapÄ±lan zamlardÄ±r, kabaran elektrik, su, doÄŸalgaz faturalarÄ±dÄ±r, ödenmeyen borçlardÄ±r, evlere gelen hacizdir, iÅŸsizliktir, iÅŸ cinayetleridir. Krizin anlamÄ± yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n giderek sürdürülemez hale gelmesidir. AslÄ±nda bugün temel mesele, bu büyük krizin faturasÄ±nÄ±n kime ödetileceÄŸidir. Ä°ktidar çevreleri ÅŸimdiye kadar yaÅŸanan tüm krizlerde olduÄŸu gibi bu krizin faturasÄ±nÄ± da iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na, emekçilere, yoksul halk kesimlerine çÄ±kartmak niyetindedir. Küçük bir azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n borcu zamlarla, adaletsiz vergilerle iÅŸsizlik tehdidiyle halkÄ±n yüzde 99’unun sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lmaktadÄ±r. Ä°ÅŸsizlik fonuyla banklara beslenmekte, kÄ±dem tazminatÄ±na göz dikilmekte, iÅŸ güvencesi tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmaktadÄ±r” dedi.

‘ÜLKENÄ°N YÜZDE 99’U BORÇLU DEÄžÄ°LDÄ°R’

“FaturayÄ± ödemesi gereken sadece patronlar deÄŸil, aynÄ± zamanda siyasi iktidardÄ±r” diyen Aslan açÄ±klamaya ÅŸöyle devam etti:

“Ülkemizi büyük bir yÄ±kÄ±mÄ±n eÅŸiÄŸine getiren neoliberal politikalarÄ± yÄ±llardÄ±r kimler hayata geçirdiyse krizin sorumlusu da onlardÄ±r. Krizin sorumlusu, Türkiye’yi sermaye için cazip bir ülke yapmak adÄ±na emeÄŸin en temel haklarÄ±nÄ± gasp edenlerdir. Krizin sorumlusu ülkenin kaynaklarÄ±nÄ± üretime deÄŸil yandaÅŸa, halka deÄŸil ÅŸatafata, barÄ±ÅŸa deÄŸil savaÅŸa kullanan siyasi iktidardÄ±r. Bu ülkenin yüzde 99’u borçlu deÄŸil alacaklÄ±dÄ±r. Her ekonomik kriz bir karar aÅŸamasÄ±dÄ±r ve bugün verilecek kararÄ±n temel sorusu ÅŸudur: Kriz karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçiler, kamu emekçileri, iÅŸsizler, gençler, kadÄ±nlar, emekliler, köylüler, yoksullar mÄ± korunacak, ÅŸirketler, bankalar, patronlar ve ülkeyi yönetenler mi korunacak? Krizin bedelini emeÄŸiyle bu ülkenin deÄŸerlerini yaratan yüzde 99 mu ödeyecek, krizi yaratan yüzde 1 mi ödeyecek? Krizin bedelini ödemeyeceÄŸiz, krizde yüzde 1 deÄŸil, yüzde 99 korunsun!”

AçÄ±klama sonrasÄ± eyleme katÄ±lanlar bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ± gerçekleÅŸtirdi. (Bursa/EVRENSEL)

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