ITUC 4. DÃ¼nya Kongresi 2-7 AralÄ±k'ta toplanÄ±yor

UluslararasÄ± Sendikalar Konfederasyonu 4. DÃ¼nya Kongresi 2-7 AralÄ±k'ta 163 Ã¼lkeden yÃ¼zlerce sendikacÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanÄ±yor.

163 ülkeden yüzlerce sendika temsilcisi önümüzdeki günlerde Kopenhag'ta bulunun Bella Sky gökdeleninde buluÅŸacak. BuluÅŸmanÄ±n nedeni 2-7 AralÄ±k 2018 tarihleri arasÄ±nda düzenlenecek olan ITUC Dünya Kongresi.

Dört yÄ±lda bir düzenlenen kongrenin açÄ±lÄ±ÅŸ törenine Danimarka BaÅŸbakanÄ± Lars Rasmussen ve UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder gibi isimler katÄ±lacak.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, dünya genelinde iÅŸçilerin yaÅŸama ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± ortaya koyan raporunu kongrenin ikinci gününde açÄ±klayacak. Kongre için dört tartÄ±ÅŸma baÅŸlÄ±ÄŸÄ± belirlendi: ‘BarÄ±ÅŸ, Demokrasi ve Haklar’, ‘Ekonomik Gücü Düzenlemek’, ‘Küresel DeÄŸiÅŸimler-Adil DönüÅŸümler’ ve ‘EÅŸitlik’. AyrÄ±ca, ‘Çok uluslu ÅŸirketlerdeki örgütlenme’, ‘kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± sektör’, ‘çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda eÅŸitsizlikler’, ‘kadÄ±n-erkek arasÄ±ndaki ücret eÅŸitsizliÄŸi’, ‘asgari ücret ve sosyal güvenlik’, ‘iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi’ gibi konularda toplantÄ±lar düzenlenecek.

Kongrede iki önemli seçim yapÄ±lacak. Bunlardan ilki ITUC yönetimi için. DiÄŸerinde ise 2013-2018 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayacak ÅŸekilde dünyanÄ±n en kötü patronu seçilecek.

ToplantÄ±lar sÄ±rasÄ±nda kâÄŸÄ±t kullanÄ±lmayacak. Bütün belgelere internetten eriÅŸilecek. Kongrenin tamamÄ± internetten yayÄ±mlanacak. Delegeler, Danimarka'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra komÅŸu ülke Ä°sveç'in Malmö kentini de ziyaret edecekler.

ITUC 4. Dünya Kongresi'ne Türkiye'den DÄ°SK, KESK, Türk-Ä°ÅŸ ve Hak-Ä°ÅŸ katÄ±lacak. Türkiye çeÅŸitli konu baÅŸlÄ±klarÄ±nda Kongre'nin gündemine gelecek. Türkiye'deki iÅŸçi haklarÄ± ihlalleri ve Suriyeli mültecilerin durumu görüÅŸülecek.

Kongre delegeleri arasÄ±nda bulunan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu kongre hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle deÄŸerlendirdi:

“ITUC Kongresi olaÄŸan koÅŸullarda bile dünyanÄ±n en önemli sendika toplantÄ±sÄ±dÄ±r. Ancak, hem Türkiye'de hem dünyada iÅŸçiler olaÄŸanüstü koÅŸullar altÄ±nda yaÅŸÄ±yorlar. Bir yanda taÅŸeronlaÅŸma, güvencesizlik, yetersiz ücretler ve iÅŸ cinayetleri diÄŸer yanda da ekonomik kriz, savaÅŸlar ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi emekçileri tehdit ediyor. Böyle bir dönemde dünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndan dostlarÄ±mÄ±zla buluÅŸup yeni stratejiler belirleyeceÄŸiz. Önümüzdeki dört yÄ±la öncülük eden isimleri belirleyeceÄŸiz.” (HABER MERKEZÄ°)

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