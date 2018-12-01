MHPâ€™li vekil boÅŸanma haberlerini bu sefer de RTÃœKâ€™e ÅŸikayet etti

MHP Milletvekili Sefer Aycan, medyada yer alan boÅŸanma haberlerini â€˜Ã¶zendiriciâ€™ olduÄŸu iddiasÄ±yla RTÃœKâ€™e ÅŸikayet etti.

MHP MaraÅŸ Milletvekili Sefer Aycan, medyada yer alan boÅŸanma haberlerini ‘özendirici’ bularak Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) ÅŸikayet etti. Aycan konuyu önceki gün de meclis gündemine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ, boÅŸanma hakkÄ±nÄ± ‘kötü bir hak’ olarak niteleyerek “BoÅŸanma bir haktÄ±r ama kötü bir haktÄ±r, reklamÄ± yapÄ±lacak tarafÄ± yoktur” demiÅŸti.

Toplumun gözü önünde bulunan kiÅŸilerle ilgili boÅŸanma haberlerinin güzel bir olay gibi gösterilmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu söyleyen Aycan, bu haberlerin aile kurumuna ciddi zarar verdiÄŸi ve boÅŸanmalarÄ± özendirdiÄŸi öne sürdü.

AA’nÄ±n haberine göre Aycan, aile kurulmasÄ± teÅŸvik edilirken aksine boÅŸanmalarÄ±n hÄ±zla arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gözlendiÄŸini söyleyerek, evlenme sayÄ±sÄ±nÄ±n TÜÄ°K verilerine göre yüzde 4,2 azaldÄ±ÄŸÄ±, boÅŸanma sayÄ±sÄ±nÄ±n ise yüzde 1,8 artarak 2017'de 128 bin 400'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na ‘vahim’ bir tablo olduÄŸunu iddia etti.

Aycan, “Elbette aile olmayÄ± ortadan kaldÄ±ran birlikte yaÅŸamayÄ± imkansÄ±z hale getiren durumlar karÅŸÄ±sÄ±nda yapÄ±lacaklar kÄ±sÄ±tlÄ±dÄ±r. Fakat bu boÅŸanmalarÄ±n hÄ±zlarÄ±nÄ±n nedenleri, hatta önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n nedenleri, aslÄ±nda boÅŸanmalarÄ±, aile birliÄŸini bozmayÄ± gerektirmeyecek, telafi edilebilecek veya düzeltilebilecek konulardÄ±r” dedi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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