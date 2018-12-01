Cumartesi Anneleri bu hafta da polis kalkanlarÄ± altÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

1994'te katledilen avukat Åževket EpÃ¶zdemir ve DiyarbakÄ±r Baro baÅŸkanÄ±yken katledilen avukat Tahir ElÃ§i iÃ§in adalet istedi.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BeyoÄŸlu KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Galatasaray meydanÄ±nda oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri 714'ncü haftada Ä°stanbul Ä°HD Åžubesi'nde bir araya geldi. Bu haftaki açÄ±klamaya CHP milletvekili Sezgin TanÄ±rkulu ve HDP milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ da katÄ±ldÄ±.

Cumartesi Anneleri polis kalkanlarÄ± altÄ±nda açÄ±klama yaptÄ±. 714'ncü hafta açÄ±klamasÄ±nÄ± da Cumartesi Anneleri, 1994'te katledilen avukat Åževket Epözdemir ve DiyarbakÄ±r Baro baÅŸkanÄ±yken katledilen avukat Tahir Elçi'yi anarak adalet istedi.

GözaltÄ±nda kayÄ±p yakÄ±nÄ± Maside Ocak, 714'ncü hafta basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okudu. Ocak, "15 haftadÄ±r Galatasaray'da basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapma hakkÄ±mÄ±z hukuksuz bir ÅŸekilde engelleniyor. Hiçbir devlet yasama ve yürütme organlarÄ±nÄ±n hukuk denetimine almandan gerçek bir hukuk devleti olduÄŸunu iddia edemez. YurttaÅŸlar olarak hak ve özgürlüklerimizden mahrum bÄ±rakÄ±lÄ±yoruz. AvukatlarÄ±mÄ±z da aÄŸÄ±r ihllalerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor" dedi.

'TEHDÄ°T EDÄ°LDÄ°LER...'

“Onlar hukuk askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± dönemde hukukun peÅŸine düÅŸtüler. Bu nedenle baskÄ±ya maruz kaldÄ±lar. Ä°nsan haklarÄ± savunuculuÄŸundan vazgeçmeleri için tehdit edildiler. Faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken de katledildiler" diyen Ocak, bu haftaki açÄ±klamayÄ± katledilen tüm avukatlara adadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ocak, Tahir Elçi ve Åževket Epözdemir ile ilgili ÅŸöyle konuÅŸtu: "25 kasÄ±m 1994 tarihinde bürosundan evinden giderken avukat Åževket Epözdemir kaçÄ±rÄ±ldÄ±. Ailesi tüm yasal giriÅŸimlerde bulundu. Ancak suçun ortaya çÄ±kartÄ±lmasÄ± cinayetten 17 yÄ±l sonra yapÄ±ldÄ±. Etkin bir soruÅŸturma yürütülmedi. Åževket Epözdemir'in katledilmesi çeyrek asÄ±rdÄ±r cezasÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±."

CÄ°NAYETÄ°N ÜZERÄ°NDEN 3 YIL GEÇTÄ°

Tahir Elçi cinayetinde etkin bir soruÅŸturma yürütülmemesine tepki gösteren Ocak, “Tahir Elçi tehdit edildi aÄŸÄ±r baskÄ± gördü. DiyarbakÄ±r Baro baÅŸkanÄ±yken hedef gösterildi. Tarihi yapÄ±larÄ±n korunmasÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada baÅŸÄ±ndan tek kurÅŸunla öldürüldü. Olay yeri incelemesi 111 gün sonra yapÄ±ldÄ±. Cinayetin üzerinden 3 yÄ±l geçti ama bir sanÄ±k bile dosyada bulunmuyor. YargÄ±lama faaliyeti sadece mahkemelerin, savcÄ±larÄ±n, hakimlerin olmasÄ±ndan, fezlekelerin, iddianamelerin yazÄ±lmasÄ±ndan ibaret deÄŸil" dedi.

Ocak son olarak, "Talebimiz açÄ±k ve nettir. AvukatlarÄ±mÄ±z için adalet istiyoruz. Galatasaray meydanÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu.

'HAKSIZLIKLARI HAYKIRIRKEN KATLEDÄ°LDÄ°'

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan söz alan Åževket Epözdemir'in yeÄŸeni Ferhat Epözdemir, "25 yÄ±ldÄ±r amcamÄ±zÄ± faili meçhuller karanlÄ±ÄŸÄ±nda mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda arÄ±yoruz" dedi. Galatasaray'Ä±n kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±na yasaklanmasÄ±nÄ± kÄ±nayan Epözdemir, "Amcam 1943'te Siirt'te dünyaya geldi. 1976'dan beri mazlumlarÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yorsu. HalkÄ±n içinde olmayÄ± tercih etti ve memleketi Tatvan'a döndü. Birçok kurumda ve siyasi partide görev aldÄ±. Faili meçhul cinayetlerin, iÅŸkencelerin, hukuksuzluklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda durmuÅŸtur. Amcam iÅŸkence izleri ve kafasÄ±na sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ kurÅŸunla bulundu. KullandÄ±ÄŸÄ± gözlük de evinin yakÄ±nÄ±nda bulundu. Ä°nsan haklarÄ±na ve demokrasiye baÄŸlÄ±ydÄ±, doÄŸaya ve çocuklara çok yakÄ±ndÄ±. Sevgiyle, hoÅŸgörüyle, iletiÅŸimle her ÅŸeyin düzeleceÄŸine inanÄ±rdÄ±. Amcam da mum gibi kendini yak etrafÄ±nÄ± aydÄ±nlat anlayÄ±ÅŸÄ± hakimdi. BarÄ±ÅŸ, demokrasi, özgürlük isterken; zalimlerin yüzlerine karÅŸÄ± haksÄ±zlÄ±klarÄ±n haykÄ±rÄ±rken katledildi. Yolu bizim yolumuzdur" diye konuÅŸtu.

'NE FERHAT'IN NE ÅžEVKET' Ä°N PEÅžÄ°NÄ° BIRAKMADIM'

Eylemde söz alan gözaltÄ±nda kaybedilen gazeteci Ferhat Tepe'nin BabasÄ± Ä°shak Tepe iÅŸe ÅŸunlarÄ± söyledi: "Åževket bizim avukatÄ±mÄ±zdÄ±, hem yoldaÅŸÄ±mÄ±zdÄ± hem insan haklarÄ± savunucusuydu. O dönem DEP Tatvan ilçe baÅŸkanÄ±ydÄ± Åževket. Dönemin bölge tugay komutanÄ± o dönem herkesi tehdit ediyordu. Bir gün tüm siyasi partilerin il ve ilçe baÅŸkanlarÄ±nÄ± bir toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±. Komutan baÅŸtan sona hepimizi tehdit etti ve biz de tartÄ±ÅŸtÄ±k. Biz oradan ayrÄ±ldÄ±ktan 15 gün sonra Ferhat kaybedildi, 3 ay sonra da Åževket. Biz o adamÄ±n ismini verdik her yere gönderdik. Ama o adamÄ±n ifadesi hiç alÄ±nmadÄ±, onun talimatÄ± olduÄŸu halde AÄ°HM bile ifadesini alamadÄ±. Ne Ferhat'Ä±n ne de Åževket'in peÅŸini bÄ±rakmadÄ±m, bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m."

'ADALET Ä°STÄ°YORUZ'

Polisin eylem alanÄ±na yÄ±ÄŸÄ±nak yapmasÄ±na tepki gösteren oÄŸlunu gözaltÄ±nda kaybeden Hanife YÄ±ldÄ±z ÅŸunlarÄ± söyledi: "Buradan valiye, kaymakama, emniyet müdürüne sesleniyorum. BurasÄ± Ä°HD, burada insanlar gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p kaydedilmiyor, iÅŸkence yapÄ±lmÄ±yor. O yüzden buraya polisi yÄ±ÄŸanlar, kadÄ±nlar katledilirken polisler nerede? Benim analÄ±k hakkÄ±m elimden alÄ±ndÄ±, polisin burada ne iÅŸi var? Hem adalet istiyoruz hem de hakkÄ±mÄ±zÄ± arÄ±yoruz. Size de adalet lazÄ±m olacak." (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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