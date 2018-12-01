MHP 50 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

MHP, 9 il ve 41 ilÃ§e olmak Ã¼zere 50 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

MHP'de 9 il ve 41 ilçe belediye baÅŸkan adayÄ± açÄ±klandÄ±.

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun deÄŸerlendirmesi ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 31 Mart 2019 Mahalli Ä°dareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayÄ±n kesinleÅŸtiÄŸini bildirdi.

AçÄ±klamaya göre, ÇankÄ±rÄ±'da Ä°smail HakkÄ± Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan YÄ±lmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, KÄ±rÅŸehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim IÅŸÄ±k, NevÅŸehir'de Filiz KÄ±lÄ±ç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye baÅŸkan adayÄ± gösterildi.

MHP'den açÄ±klanan ilçe belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n isimleri ise ÅŸöyle:

Afyonkarahisar EmirdaÄŸ Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± UÄŸur Serdar KargÄ±n. Afyonkarahisar Ä°hsaniye Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Åžaban Çabuk. Aksaray Ortaköy Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Mahmut Ütük. Amasya Hamamözü Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Fatih Bayrakdar. Amasya Merzifon Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Hüseyin Saka. Amasya TaÅŸova Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Süleyman Torun. Artvin KemalpaÅŸa Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Erhan Åžahin. Bayburt AydÄ±ntepe Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± HaÅŸim Åžentürk. Bilecik GölpazarÄ± Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Murat Er. Bilecik Pazaryeri Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Haluk Filizli. Bilecik Yenipazar Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ä°lhan Özden. ÇankÄ±rÄ± Ilgaz Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Arif ÇayÄ±r. Çorum Laçin Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ünal GevÅŸek. Düzce Cumayeri Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Mustafa KoloÄŸlu. Düzce GümüÅŸova Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Muhayrem Tozan. Erzincan Kemah Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Osman Kemal Aslan. Erzincan Refahiye Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Cevdet ÇÄ±nar. Erzincan Tercan Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Mehmet YÄ±lmaz. Giresun Çamoluk Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Fatih Düz. Giresun DoÄŸankent Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± HaÅŸim Birol Tekin. Giresun Espiye Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± TuÄŸrul YanÄ±koÄŸlu. Giresun Görele Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± ErtuÄŸrul MelikoÄŸlu. Giresun Tirebolu Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Fikri Åžen. Karaman KazÄ±mkarabekir Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Recep BoyacÄ±oÄŸlu. Kars Arpaçay Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Erdal Mert. Kars KaÄŸÄ±zman Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Nevzat YÄ±ldÄ±z. Kastamonu AÄŸlÄ± Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Åžahin Çolak. Kastamonu Bozkurt Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Bozkurt EkeÅŸ. Kastamonu Devrekani Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Mümtaz AliustaoÄŸlu. Kastamonu Ä°nebolu Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Engin Uzuner. KÄ±rÄ±kkale YahÅŸihan Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Osman TürkyÄ±lmaz. KÄ±rÄ±kkale BahÅŸÄ±lÄ± Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Halil Ä°brahim BiÅŸkin. KÄ±rÄ±kkale BalÄ±ÅŸeyh Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Mustafa Åžen. KÄ±rklareli Demirköy Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Muhlis Yavuz. KÄ±rklareli PÄ±narhisar Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Nedim Bars. KÄ±rklareli Vize Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Sedat BalkÄ±. KÄ±rÅŸehir Akçakent Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ahmet Bozkurt. KÄ±rÅŸehir AkpÄ±nar Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ramazan Atalay. Kütahya Domaniç Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Sahvet Ertürk. Kütahya DumlupÄ±nar Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Niyazi Tezcan. Kütahya Pazarlar Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan adayÄ± Cavit ErdoÄŸan. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 13:31

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