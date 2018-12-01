Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlardan tabutlu eylem

DÃ¼zce'de kendilerini Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar maÄŸdurlarÄ± olarak adlandÄ±ran bir grup, 'Mezarda emekli olmak istemiyoruz' yazan tabutla eylem yaptÄ±.

Düzce'de sosyal medya üzerinden yapÄ±lan çaÄŸrÄ± ile bir araya gelen ve kendilerini Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar (EYT) maÄŸdurlarÄ± olarak isimlendiren bir grup, mezarda emekli olmak istemediklerini belirterek tabutlu eylem yaptÄ±.

DHA'dan Tezcan Solmaz'Ä±n haberine göre, EYT maÄŸdurlarÄ± üzerine 'Mezarda emekli olmak istemiyoruz' yazÄ±sÄ± koyduklarÄ± tabutla bir banka ÅŸubesi önüne gelerek temsili olarak emekli olmadan hayatÄ±nÄ± kaybeden bir kiÅŸinin emekli maaÅŸÄ±nÄ± çekti. Seçimlerde kendilerinin sorunlarÄ±nÄ± dile getiren siyasilere destek vereceklerini belirterek yanlarÄ±nda temsili bir seçim sandÄ±ÄŸÄ± da taÅŸÄ±yan grup adÄ±na konuÅŸan Mehmet Ali Çelik, "Emekli olmak ve yasal haklarÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz. Bizler yaÅŸa takÄ±lanlar olarak emekli olmak istiyoruz" dedi.

FotoÄŸraf: Tezcan Solmaz/DHA

Çelik sözlerini ÅŸöyle sürdürdü; "Ülke genelinde bizler hakkÄ±nda yanlÄ±ÅŸ ithamlara rastlÄ±yoruz. Bizlerin genç yaÅŸta emekli olmak istediÄŸini düÅŸünen arkadaÅŸlar var. Bizler yÄ±llardÄ±r bu ülkenin topraÄŸÄ±na, havasÄ±na, suyuna, sanayisine hizmet eden iÅŸçileriz, memurlarÄ±z, çiftçileriz. Bizler bugüne kadar yasa çerçevesinde elimizden alÄ±nan haklarÄ±mÄ±zÄ± geri istiyoruz. SSK primi ödemediÄŸimiz zaman saÄŸlÄ±k hizmetlerinden faydalanamÄ±yoruz. YaÅŸÄ±mÄ±z 50-55'e geldiÄŸi zaman fabrikalarda iÅŸ bulamÄ±yoruz. Diyoruz ki bizleri yasal haklardan faydalandÄ±rÄ±n, bizler çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman saÄŸlÄ±k primi ödemekten kurtarÄ±n. ÇalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kÄ±dem tazminatlarÄ±na el koymaktan vazgeçin. Bizler sosyal güvenlik yasasÄ±nda reform yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve bizlere gerekli önemin verilmesini iÅŸitiyoruz." (HABERMERKEZÄ°)

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