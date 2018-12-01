Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± artacak, yaÄŸÄ±ÅŸlar devam edecek

SoÄŸuk havalar hafta sonundan itibaren Ã¼lkeyi terk ediyor, yaÄŸÄ±ÅŸlar ise devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu CoÅŸkun, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n hafta sonundan itibaren batÄ± kesimlerden baÅŸlayarak artacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n, önümüzdeki hafta batÄ± kesimlerde mevsim normalleri civarÄ±nda, iç ve doÄŸu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor" dedi.

CoÅŸkun, AA muhabirine, hafta sonu ve gelecek haftanÄ±n genel meteorolojik görünümüne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'yi etkisi altÄ±na alan yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve kuzeybatÄ± kesimlerdeki soÄŸuk havanÄ±n, hafta sonunda ülkeyi terk etmesinin beklendiÄŸini bildiren CoÅŸkun, "Ülkenin güney kesimlerinde dün kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlara neden olan sistemin bugünden itibaren batÄ± bölgelerimizde etkisini kaybetmesi, doÄŸu bölgelerimizde ise etkili olmaya devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bugün DoÄŸu Karadeniz'in kÄ±yÄ± illeri ile GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ve DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, DoÄŸu Anadolu'da bin 800 metre üzeri rakÄ±mlÄ± yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor" ifadelerini kullandÄ±.

PAZAR GÜNÜ YAÄžIÅž BEKLENMÄ°YOR

CoÅŸkun, pazar günü ise yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmediÄŸine dikkati çekerek, hafta baÅŸÄ±nda Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir Ä±lÄ±k ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sisteminin güney kesimlerden baÅŸlayarak ülkeyi etkisi altÄ±na alacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

PAZARTESÄ° BAÅžLIYOR

Pazartesi günü ise öÄŸleden sonra MuÄŸla-Antalya hattÄ±nda saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± anlatan CoÅŸkun, "SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, salÄ± günü Akdeniz, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu bölgelerimizi etkisi altÄ±na almasÄ±, çarÅŸamba günü ise Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ± ve KÄ±yÄ± Ege dÄ±ÅŸÄ±nda ülkemizin büyük bir bölümünde görüleceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n perÅŸembe günü doÄŸu kesimlerde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesi bekleniyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

'SÜRÜCÜLER DÄ°KKATLÄ° OLSUN'

CoÅŸkun, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n hafta sonundan itibaren batÄ± kesimlerden baÅŸlayarak artacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "SÄ±caklÄ±klarÄ±n, önümüzdeki hafta batÄ± kesimlerde mevsim normalleri civarÄ±nda, iç ve doÄŸu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor." diye konuÅŸtu.

Hafta sonu Trakya'nÄ±n iç kesimlerinde özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiÄŸini belirten CoÅŸkun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Özellikle kara yollarÄ±nda meydana gelebilecek ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± baÅŸta sürücüler olmak üzere vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z dikkatli ve tedbirli olmalÄ±dÄ±r. Zirai faaliyetler ve seracÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve devam ettiÄŸi kÄ±yÄ± kesimlerimizde önümüzdeki hafta sonuna kadar zirai don hadisesi beklenmiyor. YaÄŸÄ±ÅŸlar ve hava durumundaki bu geliÅŸmeler mevsim ÅŸartlarÄ± ve beklentilere uygundur. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kuvvetli hava olaylarÄ±nÄ±n can ve mal kayÄ±plarÄ±na yol açan zararlÄ± etkilerinden korunabilmesi için meteorolojik tahmin ve uyarÄ±larÄ± takip etmeleri önem arz ediyor." (AA)

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