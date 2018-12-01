Sultangazi'de bir kadÄ±n, boÅŸanmak istediÄŸi kocasÄ± tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda bÄ±Ã§aklandÄ±. Ali K. olay yerinden kaÃ§arken, kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Sultangazi'de bir kadÄ±n boÅŸanmak istediÄŸi kocasÄ± tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda bÄ±çaklandÄ±.

DHA'dan Emin YeÅŸil'in haberine göre, olay Sultangazi UÄŸur Mumcu Mahallesi'nde yaÅŸandÄ±. Bir çocuk annesi Sinem K., boÅŸanmak istediÄŸi kocasÄ± Ali K. tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda, babasÄ±nÄ±n gözü önünde 5 yerinden bÄ±çaklandÄ±. Ali K. olay yerinden kaçarken, bÄ±çaklanan kadÄ±n çevredekiler tarafÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ali K. ve Sinem K., 3 yÄ±l önce evlendi. UyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ± öne sürülen Ali K. ile Sinem K. arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Sinem K., bir süre sonra kÄ±z çocuÄŸunu da yanÄ±na alarak babasÄ± Murat B.'nin UÄŸur Mumcu Mahallesi'ndeki evine yerleÅŸti. 6 ay sonra Ali K. eÅŸi Sinem K., ile görüÅŸerek uyuÅŸturucu kullanmayacaÄŸÄ±na dair söz verdi. Evine geri dönen Sinem K. ile Ali K. arasÄ±nda yeniden tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. UyuÅŸturucu kullanmaya devam ettiÄŸi öne sürülen Ali K., iddialara göre eÅŸine ÅŸiddet uygulamaya baÅŸladÄ±.

KIZI GÖZÜNÜN ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLANDI

YaklaÅŸÄ±k 15 gün önce çocuÄŸunu yanÄ±na alarak yeniden baba evine dönen Sinem K., kocasÄ± Ali K.'dan boÅŸanmak için de hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±. Bir markette iÅŸe baÅŸlayan Sinem K.'nÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayan kocasÄ± çocuÄŸunu görmek istediÄŸini söyledi. Sinem K. da bu isteÄŸe olumlu cevap verdi. ÇocuÄŸunu görmek için Sinem K.'nÄ±n babasÄ±na ait eve gelen Ali K., eÅŸi Sinem K.'ya çocuÄŸu yanÄ±nda götüreceÄŸini söyleyince çift arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi üzerine Sinem K. babasÄ± Murat B. ve Ali K., birlikte evden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±lar. TartÄ±ÅŸma sokakta da devam edince Ali K. yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÄ±çakla eÅŸi Sinem K.'yÄ± beÅŸ yerinden bÄ±çaklayarak olay yerinden kaçtÄ±. Kanlar içerisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lan Sinem K., babasÄ± ve çevredeki vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan 100 metre ileride bulunan özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Sinem K., BakÄ±rköy Dr. Sadi Konuk EÄŸitim Ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Genç kadÄ±nÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE SARILARAK TESELLÄ° BULMAYA ÇALIÅžTILAR

KÄ±zÄ±nÄ±n gözlerinin önünde bÄ±çaklanmasÄ±na ÅŸahit olan baba Murat B., ÅŸoka girdi. Hastanenin acil servis kapÄ±sÄ±nÄ±n önünden bir an olsun ayrÄ±lmayan Murat B., gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±. EÅŸi Tülay B.'yi durumdan haberdar eden acÄ±lÄ± babayÄ±, yakÄ±nlarÄ± teselli etti. Hastaneye gelen anne Tülay B., gözyaÅŸlarÄ± içinde kocasÄ±na sarÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Emin YeÅŸil/DHA

"AÄžLAMA ANNE, BEN Ä°YÄ°YÄ°M"

Özel hastanede yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan BakÄ±rköy Dr. Sadi Konuk EÄŸitim Ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Sinem K., ambulansa götürülürken annesi Tülay B.'nin aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördü. BeÅŸ yerinden bÄ±çaklanan Sinem K., sedyeden annesine seslenerek, "AÄŸlama anne, ben iyiyim" dedi.

Olayla ilgili polisin çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. (HABERMERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 11:55

www.evrensel.net