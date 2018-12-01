BaÄŸcÄ±lar'da 4 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

BaÄŸcÄ±lar'da 4 katlÄ± bir binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n paniÄŸe neden oldu. YangÄ±nda Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.

BaÄŸcÄ±lar'da 4 katlÄ± bir binanÄ±n çatÄ± katÄ±nda çÄ±kan yangÄ±n paniÄŸe neden oldu. YangÄ±nda ölen ya da yaralanan olmadÄ±.

BaÄŸcÄ±lar Fatih Mahallesi 1769 sokak üzerinde buluna 4 katlÄ± binanÄ±n çatÄ± katÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Binada bulunanlar büyük panik içinde evlerini boÅŸalttÄ±. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± kÄ±sa sürede söndürdü. YangÄ±n nedeniyle mahalle sakinleri de sokaÄŸa döküldü. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 11:34

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