Meral AkÅŸener: Ankara'ya iki partinin ortak aday olabilir

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± AkÅŸener: Ankara'ya hem CHP'li seÃ§menin razÄ± olabileceÄŸi, hem de saÄŸ seÃ§men kitlesinin razÄ± olabileceÄŸi ortak aday olabilir.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, özel bir üniversite düzenlenen "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu panele konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüÅŸtüklerini belirten AkÅŸener, "Henüz basÄ±na yansÄ±yan 'ÅŸu ÅŸehir, bu ÅŸehir' diye haberler gerçeÄŸi yansÄ±tmÄ±yor. Åžehirler üzerinden konuÅŸmadÄ±k. Ben sadece Ankara ile ilgili bir tanÄ±mÄ± hem SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve arkadaÅŸlarÄ±na, hem kamuoyuna hem de size yapÄ±yorum. Ankara'daki seçmenin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± saÄŸ dediÄŸimiz seçmen kitlesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oyu var fakat onun üzerine eklenmiyor. Ankara'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razÄ± olabileceÄŸi, hem de saÄŸ seçmen kitlesinin razÄ± olabileceÄŸi bir kiÅŸi, iki partinin ortak adayÄ± da olabilir” ifadelerini kullandÄ±.

‘BELEDÄ°YE BAÅžKANLARIMIZ DA BU KONUDA SON DERECE Ä°DDÄ°ALI’

Meral AkÅŸener, "Ä°stanbul'a gelince elbette Cumhuriyet Halk Partisi baÅŸa güreÅŸiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ä°stanbul'da adayÄ±nÄ± çÄ±karÄ±r. Ä°zmir'i tartÄ±ÅŸmaya bile deÄŸmez. Ä°YÄ° Parti olmasaydÄ±, biz bu partiyi kurmasaydÄ±k, Ak Parti'nin 24 Haziran'daki seçim sonuçlarÄ±ndaki oyu ne olurdu? Yerel seçimlerde bir iÅŸbirliÄŸinin, güç birliÄŸinin oluÅŸmasÄ±nÄ± çok istiyorum. Partim adÄ±na söylüyorum; bozan taraf biz olmayacaÄŸÄ±z. Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, UÅŸak, Afyon ve NiÄŸde illerinde çok iddialÄ±yÄ±z. Belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z da bu konuda son derece iddialÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ä°stanbul/DHA)

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