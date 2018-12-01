Haluk Levent'ten haklarını arayan Makro Market işçileriyle dayanışma

Haluk Levent, hakları verilmeden işten atılan Samsun'daki Makro Market işçileriyle bir araya geldi.

Samsun'da Makro Market'in başka firmaya devredilmesiyle işten işten atılan, tazminat ve diğer haklarını almadıkları için eylem yapan işçilere destek veren şarkıcı Haluk Levent, gelirini bağışlayacağı konser öncesi işçilerle bir araya geldi.

Makro Market’in devredilmesiyle Samsun’da işten atılan işçiler düzenledikleri eylemle tazminat ve diğer haklarının ödenmesini istedi.

DHA'dan Tolga Birgücü'nün haberine göre, Türkiye genelinde faaliyette olan Makro Market'in Samsun'daki kapanan şubelerinde çalışan yaklaşık 500 kişi, kıdem tazminatlarını ve iş çıkış belgelerini alamadığı için tepki eylemlerine başladı. Haklarını arayan işçilere, şarkıcı Haluk Levent'ten destek geldi.

Levent, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 28 Kasım 2018 tarihinde İstanbul/Moda Kayıkhane’de gerçekleştirdiği konserinin gelirlerini Samsun’da işten çıkarılan işçilere dağıtılacağını duyurdu.

Sevenlerim sadece benim için değil onlar için de bilet alıp konsere geldiler. Ve konser geliri ailelere bırakıldı..

Makro Market işçilerinin yanındayız.

Bu durumun sağı solu yok!

Nerde hakkını bir arayan işçi varsa yanında olacağız..❤️ pic.twitter.com/GzRoE3tVgU — Haluk Levent (@haluk_levent) 29 Kasım 2018

Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı payşamda, "Az önce yetkililerle görüştüm. 28 Kasım 2018 tarihinde Moda Kayıkhane konser geliri tümden Samsun'daki marketin işçilerine dağıtılacak. Sorunları çözer mi? Çözmez. Amaç onların mücadelesinin yanında olduğumuzu göstermek. Bu işin sağı-solu yok işçi ülkenin temel direğidir" dedi.

Fotoğraf: DHA

KONSER ÖNCESİ BULUŞTULAR

Haluk Levent, konser öncesi kendisini dinlemeye davet ettiği işçilerle İstanbul'da bir araya geldi. İşçi grubu, çay içip sohbet etikleri Levent'e destekleri ve ilgisinden dolayı teşekkür etti. Buluşmada Haluk Levent, işçilerden hukuk mücadeleleri hakkında bilgi de aldı. Haluk Levent, buluşmanın anısına cep telefonuyla selfie yapıp, çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Binlerce takipçi, buluşmaya ait paylaşımı da beğendi. (Samsun/DHA)

Fotoğraf: DHA

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