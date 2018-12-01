SavcÄ±lÄ±ktan Matiz'e yanÄ±t: 15 Temmuz sonrasÄ± vatandaÅŸ ÅŸÃ¼phelenebilir

Youtube'da yer alan 'Ya bu iÅŸler ne' klibinden ekran görüntüsü

Mabel Matiz, klibinde 1 dolar kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendisini suÃ§layan kiÅŸiyi savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet etti. SavcÄ±lÄ±k, '15 Temmuz travmasÄ± sonrasÄ± olabilir' dedi.

Mabel Matiz, klibinde 1 dolar kullandÄ±ÄŸÄ± için kendisini ‘FETÖ’ye destek vermekle' suçlayan kiÅŸiyi savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet etti. Ancak savcÄ±lÄ±k “15 Temmuz travmasÄ± sonrasÄ± klibi izleyenler, FETÖ’yle ilgili bir baÄŸlantÄ± kurabilir” cevabÄ±nÄ± verdi.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

Bir vatandaÅŸ, 'Ya Bu Ä°ÅŸler Ne' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde ‘FETÖ'nün simgelerinden olduÄŸu iddia edilen 1 dolarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± için Mabel Matiz'i savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet etti. Bunun üzerine Matiz hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Matiz, suçlamayÄ± reddederken savcÄ±lÄ±k soruÅŸturmayla ilgili takipsizlik kararÄ± verdi. ArdÄ±ndan Matiz, kendisini ihbar eden kiÅŸiden ÅŸikayetçi oldu.

Sabah’tan Dilek Yaman’Ä±n haberine göre; savcÄ±lÄ±k, takipsizlik kararÄ± verdi.

'TOPLUMSAL TRAVMA'

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kararÄ±nda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: "15 Temmuz darbe giriÅŸimi nedeniyle yaÅŸanan toplumsal travma sonrasÄ± bu klibi izleyen bir vatandaÅŸÄ±n; klibi çekenlerin veya sanatçÄ±nÄ±n, hain FETÖ ve darbe giriÅŸimiyle baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi ÅŸüphesini yaÅŸamasÄ±, görünür bir gerçektir. Matiz hakkÄ±ndaki soruÅŸturma, delil yetersizliÄŸi gerekçesiyle kapanmÄ±ÅŸ ve Matiz'in üzerine atÄ±lÄ± suçu iÅŸlemediÄŸinin sabit olduÄŸuna dair yargÄ±sal bir kanaatin olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 09:51

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