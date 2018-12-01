GÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ paylaÅŸanlara soruÅŸturma aÃ§Ä±lacak

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin basÄ±n ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda soruÅŸturma aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, delil veya kiÅŸisel veri niteliÄŸindeki güvenlik kamerasÄ± görüntülerinin basÄ±n ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçmek amacÄ±yla genelge yayÄ±mladÄ±. Genelgeye aykÄ±rÄ± hareket edenler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacak.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu imzasÄ±yla 81 il valiliÄŸine gönderilen genelgede, 'güvenlik kameralarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan, delil veya kiÅŸisel veri niteliÄŸi taÅŸÄ±yan görüntülerin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n soruÅŸturmanÄ±n gizliliÄŸini, suç ve suçlularla mücadeleyi, temel hak ve özgürlükleri, özel hayatÄ±n gizliliÄŸini ve kamu düzenini olumsuz etkilediÄŸine, bu görüntülerin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n 5237 sayÄ±lÄ± Türk Ceza Kanunu kapsamÄ±nda suç niteliÄŸinde olduÄŸu' vurgulandÄ±.

Adli bir olaya konu olsun ya da olmasÄ±n apartman, site, iÅŸ yeri, toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±, kent güvenlik yönetim sistemi kameralarÄ±yla kaydedilen ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde delil veya kiÅŸisel veri niteliÄŸi taÅŸÄ±yan görüntülerin zaman zaman basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla veya sosyal medyadan paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüldüÄŸü belirtilen genelgede, "Bu paylaÅŸÄ±mlar suç ve suçlularla mücadeleyi, temel hak ve özgürlükleri, özel hayatÄ±n gizliliÄŸini ve kamu düzenini olumsuz etkileyen, paylaÅŸÄ±mda bulunanlar açÄ±sÄ±ndan ise paylaÅŸÄ±mda bulunanÄ±n kimliÄŸi, paylaÅŸÄ±mÄ±n niteliÄŸi ve unsurlarÄ±na göre adli ve disiplin mevzuatÄ± açÄ±sÄ±ndan iÅŸlem yapÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiren eylemlerdir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Genelgede, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla suç ve suçlularla mücadele etmek için güvenlik kameralarÄ±yla elde edilen görüntülerin basÄ±nla ve/veya sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmasÄ±, yetkisiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan elde edilmesi, kullanÄ±lmasÄ± ve ifÅŸa edilmesinin önlenmesi amacÄ±yla tüm kolluk personeli ve diÄŸer kamu görevlileri, bina, apartman, kamu ve özel sektör yöneticileri ile ÅŸehir içi toplu taÅŸÄ±ma yapan tüm ÅŸoför esnafÄ±nÄ±n uyarÄ±lmasÄ± ve konuya iliÅŸkin bilgilendirici eÄŸitimler düzenlenmesi baÅŸta olmak üzere gerekli diÄŸer tedbirler alÄ±nacak. Güvenlik kameralarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan veya görevi/iÅŸi gereÄŸi elde ettiÄŸi görüntüleri basÄ±nla ve kamuoyuyla paylaÅŸan kolluk görevlileri, diÄŸer kamu personeli ve sorumluluÄŸu bulunan diÄŸer kiÅŸiler hakkÄ±nda gecikmeksizin adli ve idari soruÅŸturmalar baÅŸlatÄ±lacak."

Genelgede, baÅŸta valiler ve emrindeki sÄ±ralÄ± amirler olmak üzere tüm ilgililer tarafÄ±ndan konunun önemle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklÄ±ÄŸa meydan verilmemesi istendi. (AA)

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