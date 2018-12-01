'Prens, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ± nedeniyle konsoloslukta kalÄ±yor' iddiasÄ±

Arjantin'de bulunan Muhammed bin Selman'Ä±n, Arjantin'deki savcÄ±larÄ±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ± aÃ§masÄ± Ã¼zerine konsoloslukta kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Arjantin basÄ±nÄ±ndaki haberlerde, Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Muhammed bin Selman'Ä±n, kendisi için kapatÄ±lan lüks otel yerine Suudi Arabistan'Ä±n Buenos Aires BüyükelçiliÄŸine baÄŸlÄ± rezidansta kaldÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±.

'PROTESTOLAR NEDENÄ°YLE' Ä°DDÄ°ASI

Ä°lk iddiaya göre bin Selman, Arjantin'de kendisine karÅŸÄ± yapÄ±lacak gösteriler nedeniyle danÄ±ÅŸmanlarÄ± tarafÄ±ndan rezidansta kalmaya ikna edildi.

'SORUÅžTURMA AÇILMASI ÜZERÄ°NE GÄ°TTÄ°' Ä°DDÄ°ASI

Ancak Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü (HRW) de Arjantinli savcÄ±larÄ±n Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle alakalÄ± soruÅŸturma açmasÄ± üzerine, kaldÄ±ÄŸÄ± lüks otelden Suudi Arabistan BüyülelçiliÄŸi'ne taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

NE OLMUÅžTU?

Arjantin'de Federal SavcÄ±lÄ±k, Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü'nün (HRW) baÅŸvurusu üzerine Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä± incelemeye almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü (HRW), Arjantin federal savcÄ±sÄ±na, bin Selman'Ä±n Yemen'deki iç savaÅŸta Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyonun iÅŸlediÄŸi insan haklarÄ± ihlallerinden suçlu olduÄŸuna dair bulgularÄ±nÄ± sunmuÅŸtu.

Dosyada, Muhammed bin Selman'Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti de dahil, bazÄ± Suudi vatandaÅŸlara iÅŸkence edilmesi ve kötü davranÄ±lmasÄ± konusundaki muhtemel rolünün de altÄ±nÄ±n çizildiÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun üzerine Arjantin'de Federal YargÄ±ç Ariel Lijo da bin Selman hakkÄ±nda Türkiye, Yemen Suudi Arabistan ve UluslararasÄ± Ceza Mahkemesinden istinabe talepnamesi istemiÅŸti.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü (HRW) de Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'Ä±n, Arjantinli savcÄ±larÄ±n Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle alakalÄ± soruÅŸturma açmasÄ± üzerine, kaldÄ±ÄŸÄ± lüks otelden Suudi Arabistan BüyülelçiliÄŸi'ne taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. (HABER MERKEZÄ°)

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