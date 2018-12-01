AYM, Cumhuriyet'in yazÄ±sÄ±nÄ±n engellemesine 'ihlal' dedi

AYM, eski Adana Valisi CoÅŸâ€™un bir vatandaÅŸa â€˜gavatâ€™ demesini eleÅŸtiren Cumhuriyet yazarÄ±nÄ±n yazÄ±sÄ±nÄ±n engellenmesini ihlal olarak deÄŸerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi, 2015 yÄ±lÄ±nda "Devletin Valileri" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla kaleme aldÄ±ÄŸÄ± köÅŸe yazÄ±sÄ±nda, dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni CoÅŸ’u vatandaÅŸa ‘gavat’ demesi nedeniyle eleÅŸtiren Cumhuriyet YazarÄ± Özgen Acar’Ä±n yazÄ±sÄ±nÄ±n eriÅŸime engellenmesini, “basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün ihlali” olarak nitelendirdi.

CumhurÄ°yet'ten Alican UludaÄŸ'Ä±n haberine göre; Özgen Acar ve o dönemin Cumhuriyet.com.tr yayÄ±n yönetmeni OÄŸuz Güven’e 4’er bin TL tazminat ödenmesine hükmeden mahkeme, eriÅŸime engellemenin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi.

NE OLMUÅžTU?

Özgen Acar, 30 Haziran 2015 tarihinde ‘Bellek KaymasÄ±!’ baÅŸlÄ±klÄ± bir köÅŸe yazÄ±sÄ± kaleme aldÄ±. YazÄ±nÄ±n, ‘Devletin Valileri’ ara baÅŸlÄ±klÄ± bölümünde, bazÄ± valillerin eylemleri eleÅŸtirel bir dille verilirken, “Atatürk’ü anma töreninde bazÄ± vatandaÅŸlar hükümet aleyhinde gösteri yaparken, Adana Valisi Hüseyin Avni CoÅŸ’un da istifasÄ±nÄ± istediler. Bir vatandaÅŸÄ± parmaÄŸÄ±yla iÅŸaret ederek, ‘Seninle konuÅŸacaÄŸÄ±m’ diyen vali, ‘Buyurun ÅŸimdi konuÅŸalÄ±m’ yanÄ±tÄ±nÄ± alÄ±nca, ‘Allah belanÄ± versin, diyen o gavatÄ± bana getirin!’ diye hakaret etmiÅŸti” dedi. Sakarya ValiliÄŸi’ne atanan CoÅŸ, cumhuriyet.com.tr’de yayÄ±mlanan yazÄ±nÄ±n eriÅŸime engellenmesini talep etmiÅŸ Sakarya 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi de eriÅŸime engellenmiÅŸti.

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