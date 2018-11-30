KHK maÄŸdurlarÄ± Avrupa Konseyi'ne mektup gÃ¶nderdi

KHK ile ihraÃ§ edilen EÄŸitim Sen Zonguldak yÃ¶neticileri, Avrupa Konseyi'ne, OHAL Komisyonu ile ilgili mektup gÃ¶nderdi.

KHK ile ihraç edilen EÄŸitim Sen Zonguldak Åžube Sekreteri Ä°smet Akyol ve EÄŸitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland’Ä±n ofisine bir mektup göndererek, OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun yargÄ± merci gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, savunma hakkÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir oyalama aracÄ±na dönüÅŸerek etkin iç hukuk yolu olmaktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ihraç edilenlerde sosyal ve ekonomik olarak telafisi imkânsÄ±z büyük maÄŸduriyetler yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Söz konusu mektup, Avrupa Konseyinin web sayfasÄ±na ve Avrupa Konseyinin sendikalarla da ilgilenen sivil toplum bölümü baÅŸkanÄ± Camilleri Ellswort’un e-posta adresine de gönderildi.

KOMÄ°SYONUN OLUÅžMA ÅžEKLÄ° VENEDÄ°K KOMÄ°SYON GÖRÜÅžÜNE AYKIRI

Mektupta, “Türkiye’de emek mücadelesi veren Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu (KESK) olarak aÅŸaÄŸÄ±da ifade ettiÄŸimiz hususlarÄ±n ciddiye alÄ±nmasÄ±nÄ± ve on binlerce kamu çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± medeni ölü halinden çÄ±karÄ±lmasÄ±na katkÄ± sunmanÄ±zÄ± talep etmekteyiz. OHAL Ä°ÅŸlemlerini Ä°nceleme Komisyonu;

* Komisyonun oluÅŸma ÅŸekli Venedik Komisyon görüÅŸüne aykÄ±rÄ± olup CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n komisyon üyelerini görevden alma yetkisi nedeni ile komisyonun tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z çalÄ±ÅŸma olanaÄŸÄ± yoktur.

* Komisyon kararlarÄ±nda sübjektif olarak deÄŸerlendirilebilecek “iltisaklÄ± olma” halini göz önüne aldÄ±ÄŸÄ±ndan devlet istihbarat örgütlerinden gelen bilgiye göre hareket etmektedir. SilahlarÄ±n eÅŸitliÄŸi ilkesine aykÄ±rÄ± olarak baÅŸvurucularÄ±n hiçbir aÅŸamada ne ile suçlandÄ±klarÄ±nÄ± bilmeden, aleyhlerine olan delilleri görmeden ve savunma haklarÄ±nÄ± kullanmalarÄ±na olanak tanÄ±nmadan Komisyon baÅŸvurularÄ± neticelendirmektedir.

* Komisyonun çalÄ±ÅŸmasÄ± ile ilgili süre sÄ±nÄ±rÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan bir belirsizlik hali söz konusudur.

* Komisyon kararÄ±nÄ±n verilme süresi, Özel yetkili Ankara Ä°dare Mahkemesi’nin ve akabinde iç hukuk yollarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸma süreleri göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda kararÄ±n AÄ°HM önüne gelmesi en az 6 yÄ±l alacaktÄ±r. Bu durumda kamu görevinden ihraç edilenlerin adeta birer medeni ölü olarak yaÅŸamalarÄ±nÄ±n beklenmesi insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r” denildi.

Avrupa Konseyi’nin bu duruma daha fazla seyirci kalmayarak AÄ°HS, Avrupa Sosyal ÅžartÄ±, BM Medeni ve Siyasi Haklar SözleÅŸmesi, Ä°LO’nun 111 ve 158 sayÄ±lÄ± sözleÅŸmeleri uyarÄ±nca Komisyonun ve Türkiye Ä°ç Hukukunun etkili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmesi gerektiÄŸi ifade edilen mektupta ÅŸöyle denildi; “AyrÄ±ca Konseyinizi, OHAL Ä°ÅŸlemlerini Ä°nceleme Komisyonunun etkinliÄŸini denetlemeye davet ediyoruz. Ä°hraç edilen kamu emekçilerinin adalet ve onarÄ±m hakkÄ±na derhal ulaÅŸabilmesi için tüm siyasi diyalog ve müzakerelerinizde, KHK ile ihraç edilenlerin öncelikle görevlerine iadesinin saÄŸlanÄ±larak baÄŸÄ±msÄ±z ve adil yargÄ±lama yapabilecek yargÄ± mercilerince haklarÄ±ndaki iddialarÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n önemine vurgu yapÄ±lmasÄ±nÄ± diliyoruz.” (Zonguldak/EVRENSEL)

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