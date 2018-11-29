NeÅŸet ErtaÅŸ iÃ§in anma konseri: NeÅŸet edenler

Halk OzanÄ± NeÅŸet ErtaÅŸ, 15 AralÄ±k Cumartesi BeyoÄŸlu Anahit Sahne'de dÃ¼zenlenecek 'NeÅŸet Edenler' isimli konser ile anÄ±lacak.

Anadolu’nun güçlü sesi ve sözü NeÅŸet ErtaÅŸ, 15 AralÄ±k Cumartesi akÅŸamÄ± BeyoÄŸlu Anahit Sahne’de anÄ±lacak. “NeÅŸet Edenler” konserinde AÄŸaçkakan, Debdebe, Ceyda KöybaÅŸÄ±oÄŸlu, CümbüÅŸ Cemaat, Congulus ve Farazi V Kayra sahneye çÄ±kacak. Konserin onur konuÄŸu olarak Müzisyen Erkut Özkan, sazÄ±yla sahne alacak.

Sanatatak Platformunun “NeÅŸet ErtaÅŸ Sergisi” kapsamÄ±nda düzenlediÄŸi “NeÅŸet Edenler konseri", NeÅŸet ErtaÅŸ’la yeniden iliÅŸki kurmayÄ± ve ondan ilham alacak gençleri teÅŸvik etmeyi hedefliyor. Platform, ustanÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± ilhamÄ±, farklÄ± müzik deneyimleriyle buluÅŸturarak neÅŸet edenlerin çoÄŸalmasÄ±nÄ± istiyor.

Gecede, BozkÄ±r Band sahnede hip hop, caz, rock gibi farklÄ± müzikal deneyimlerin temsilcilerine eÅŸlik edecek. ErtaÅŸ’Ä±n eserleri farklÄ± tarzdaki müzisyenlerin yeniden yorumlarÄ± ile hayat bulacak. BozkÄ±r Band Volkan Ä°ncüvez, Samet Tulça, Deniz Mahir Kartal, Ä°lke KÄ±zmaz’dan oluÅŸuyor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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