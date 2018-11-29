SarÄ±yer'de yol Ã§Ã¶ktÃ¼

SarÄ±yer Rumeli KavaÄŸÄ±'nda saÄŸanak nedeniyle yol Ã§Ã¶ktÃ¼. Olay sÄ±rasÄ±nda araÃ§ ve yayalarÄ±nÄ±n geÃ§memesi olasÄ± yaralanma ve can kaybÄ±nÄ± Ã¶nledi.

Ä°stanbul SarÄ±yer'de, gece saatlerinde etkisini hissettiren saÄŸanak sonrasÄ± yol çöktü. O sÄ±rada yoldan araç ve yayanÄ±n geçmemesi olasÄ± bir facianÄ±n önüne geçmiÅŸ oldu.

Rumeli KavaÄŸÄ± Liman Caddesi'nin yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle meydana gelen olay sÄ±rasÄ±nda araç ve yayalarÄ±nÄ±n geçmemesi olasÄ± yaralanma ve can kaybÄ±nÄ± önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi yol bakÄ±m ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldÄ±. Trafik kontrollü olarak tek ÅŸeritten verilmeye baÅŸlandÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 10:41

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