Hava trafiÄŸinden dolayÄ± 2 uÃ§ak AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na inemedi

Ä°stanbul'da, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na inemeyen 2 yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Bursa YeniÅŸehir HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±.

YeniÅŸehir HavalimanÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, Atatürk HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapacak Türk Hava YollarÄ±na ait, Trabzon-Ä°stanbul Atatürk ve Hamburg-Ä°stanbul Atatürk seferlerini yapan yolcu uçaklarÄ±, Ä°stanbul'daki hava trafiÄŸinden dolayÄ± Bursa'ya yönlendirildi. YeniÅŸehir HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapan yolcu uçaklarÄ±, bir süre bekledikten ve yakÄ±t aldÄ±ktan sonra tekrar Ä°stanbul'a hareket etti. (AA)

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