Dede Korkut UNESCO Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± listesine girdi

Dede Korkut MasallarÄ± UNESCO DÃ¼nya Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Temsili Listesiâ€™ne alÄ±ndÄ±.

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, ‘Dede Korkut’un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür MirasÄ± Temsili Listesi’ne oy birliÄŸiyle kabul edildiÄŸini duyurdu. BakanlÄ±kça “Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut MirasÄ±:Destan, Masal ve Müzik” çok uluslu dosyasÄ± olarak geçtiÄŸimiz yÄ±l mart ayÄ±nda UNESCO’ya gönderilen kültür mirasÄ± temsili listeye 17’nci unsur olarak bugün itibariyle dâhil edildiÄŸi bildirildi.

Morityus Cumhuriyeti’nin baÅŸkenti Port Louis’de gerçekleÅŸtirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel MirasÄ±n KorunmasÄ± 13. HükümetlerarasÄ± Komite ToplantÄ±sÄ±’nda temsili listeye alÄ±nan Türk destanÄ± artÄ±k insanlÄ±ÄŸÄ±n somut olmayan kültürel mirasÄ± oldu. Türkiye bu kararla temsili listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasÄ±ndaki yerini de korudu.

‘DEDE KORKUT’ BÄ°RLEÅžTÄ°RÄ°CÄ° UNSUR

“Dede Korkut: Destan, Masal ve Müzik” dosyasÄ± Kazakistan’Ä±n moderatörlüÄŸünde, Azerbaycan ve Türkiye’nin katÄ±lÄ±mÄ±yla çok uluslu olarak hazÄ±rlandÄ±. Türk dünyasÄ±nÄ±n yüzlerce yÄ±llÄ±k kültürel kimliÄŸinin taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± ve ortak mirasÄ± olan ‘Dede Korkut’ etrafÄ±nda ÅŸekillenen destan, masal ve müzik geleneÄŸi Türkiye'nin baÅŸta kuzeydoÄŸusu olmak üzere ülke genelinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor.

Dede Korkut kültürünü oluÅŸturan destan, masal ve müzik içerisindeki dilden dile, kuÅŸaktan kuÅŸaÄŸa aktarÄ±lan deÄŸerler, Türkiye’nin kültürel belleÄŸinde canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor; geçmiÅŸle bugün arasÄ±ndaki kültürel baÄŸÄ±n güçlenmesine, kültürel devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, aidiyet ve kimlik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n geleceÄŸe taÅŸÄ±nmasÄ±na katkÄ±da bulunuyor. Birikimi ve deÄŸerleri sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸan ‘Dede Korkut’ mirasÄ± bu yönüyle Türkçe konuÅŸan ülkelerde de birleÅŸtirici bir unsur olarak son derece önemli olduÄŸuna da vurgu yapÄ±ldÄ±. (DHA)

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