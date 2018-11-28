Polisten Ã¶ÄŸrenciye yapÄ±lan â€˜ajanlÄ±kâ€™ teklifine tepki

Ã–ÄŸrenci Kolektifleri, polisin Ã–ÄŸrenci Kolektifleri Ã¼yesi bir Ã¶ÄŸrenciye ajanlÄ±k teklifi ettiÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine Ä°HD Ä°zmir Åžubesiâ€™nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

ÖÄŸrenci Kolektifleri, polisin ÖÄŸrenci Kolektifleri üyesi bir öÄŸrenciye ajanlÄ±k teklifi ettiÄŸi iddiasÄ± üzerine Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°zmir Åžubesi’nde konuya iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

ÖÄŸrenci Kolektifleri, geçtiÄŸimiz hafta Dokuz Eylül Üniversitesi öÄŸrencisine polisin ajanlÄ±k teklif ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Ä°HD Ä°zmir Åžubesi’nde yapÄ±lan açÄ±klamayÄ± ÖÄŸrenci Kolektiflerinden UÄŸurcan Akyol okudu. Akyol, “9 Eylül Üniversitesi’nde okuyan bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z önce askerlik iÅŸlemleri bahane edilerek PÄ±narbaÅŸÄ± karakoluna çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇaÄŸrÄ± üzerine giden arkadaÅŸÄ±mÄ±za karakolun önüne gelen ve Ä°zmir TEM ekibinden olduklarÄ±nÄ± iddia eden 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± çeÅŸitli isimler hakkÄ±nda ve ailesiyle, özel hayatÄ±yla, dünya görüÅŸüyle alakalÄ± sorular sorulmuÅŸtur. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zdan istediÄŸi cevaplarÄ± alamayan ve kendini polis olarak tanÄ±tan bu ÅŸahÄ±slar geçtiÄŸimiz günlerde arkadaÅŸÄ±mÄ±zla tekrar görüÅŸmek istemiÅŸtir. Ä°kinci görüÅŸmede ise ÅŸahÄ±slar sorularÄ±nÄ± tekrarlamÄ±ÅŸ ancak bununla da kalmayÄ±p mezun olduÄŸunda vs deÄŸerlendirebileceÄŸi iÅŸ teklifleri vaadinde bulunarak defalarca ajanlÄ±k teklifinde bulunmuÅŸtur. Ancak yine karÅŸÄ±lÄ±k bulamamÄ±ÅŸlardÄ±r. KiÅŸiler hakkÄ±nda 26 KasÄ±m 2018 günü Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi'ne baÅŸvuruda bulunulmuÅŸtur ve bu taciz, tehdit devam ettiÄŸi takdirde kiÅŸilerin eÅŸgalleri üzerinden suç duyurusunda bulunulacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸtir” dedi.

Bunca zamandÄ±r uyguladÄ±klarÄ± korku politikalarÄ±yla baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamayan siyasi iktidarÄ±n ve Emniyet güçlerinin bu çabalarÄ±nÄ±n da boÅŸa çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Akyol, “Bilinmelidir ki bugünden itibaren ÖÄŸrenci Kolektiflerinden herhangi bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na gelecek herhangi bir olaydan Ä°zmir Emniyeti sorumludur. Medet umulan her ne ise baskÄ±larla, tehditlerle, gözaltÄ±larla, tutuklamalarla elde edilemeyecektir. Üniversiteye, bizlere dönük bu politikadan derhal vazgeçilmelidir. Susmuyoruz korkmuyoruz, buradayÄ±z” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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