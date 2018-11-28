Polislerin 'HatÄ±rlamÄ±yorum' sÃ¶zlerine Berkin Elvan'Ä±n ailesinden tepki

Gezi ParkÄ± eylemleri sÄ±rasÄ±nda polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Berkin Elvan davasÄ±nda tanÄ±k polisler 'TanÄ±mÄ±yorum', 'Bilmiyorum', 'GÃ¶rmedim' dedi.

OkmeydanÄ±’da polis tarafÄ±ndan baÅŸÄ±ndan gaz fiÅŸeÄŸi ile vurularak öldürülen Berkin Elvan’Ä±n davasÄ±nda sanÄ±k polis yine tutuklanmadÄ±. Avukat Can Atalay, “Davada, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± açÄ±k ÅŸekilde delil karartÄ±yor” dedi.

Gezi DireniÅŸi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul OkmeydanÄ±’da polis tarafÄ±ndan gaz bombasÄ± fiÅŸeÄŸiyle vurulan ve 269 gün komada kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Berkin Elvan’Ä±n öldürülmesine iliÅŸkin davanÄ±n 8. celsesi Ä°stanbul Adliyesi 17 AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. Sendika.org’da yer alan habere göre tanÄ±k polisler Berkin’i vuran Fatih D’ye ve olay gününe dair hiçbir ÅŸey hatÄ±rlamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyince Gülsüm Elvan “Bu kadar da vicdansÄ±z olunmaz hiçbir ÅŸeyi hatÄ±rlamÄ±yorlar” diye tepki göstererek salonu terk etti. TanÄ±k Polis Saltuk S, “Fatih D. ile aynÄ± grupta çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±z ama hiç hatÄ±rlamÄ±yorum, Gezi olaylarÄ±nda nerede çalÄ±ÅŸtÄ±m hatÄ±rlamÄ±yorum” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ±, SEGBÄ°S’le baÄŸlanan Fatih D’yi gösterdi ama tanÄ±k polis Saltuk S, tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘SÄ°ZLERÄ°N GÖREVÄ° ADALET DAÄžITMAK’

DuruÅŸmada Berkin’in babasÄ± Sami Elvan söz aldÄ±, ”Bizi defalarca mezara sokmayÄ±n SayÄ±n YargÄ±ç. Sizlerin görevi adalet daÄŸÄ±tmak. Ben adalete açÄ±m.” dedi.

Daha sonra tanÄ±k polisler konuÅŸmaya devam etti. Sertaç H, “Grup ÅŸefiydim. Fatih D’yi sima olarak tanÄ±yorum. Olaylar sÄ±rasÄ±nda ZET tüfeÄŸi kullanÄ±p kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum” dedi. Bunun üzerine Avukat Can Atalay “Anlamakta güçlük çekiyoruz. Ekrana yakÄ±nlaÅŸma ihtiyacÄ± da hissetmeden çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± söylüyorsunuz. Fatih D’nin fiziksel özelliklerini tarif edin” dedi. SEGBÄ°S’le baÄŸlanan TanÄ±k polis Taner G. de “Fatih aÄŸabeyimiz vardÄ±, ZET’çiydi. Ben normal polis memuruydum. Olay esnasÄ±nda gözaltÄ±larÄ± biz yapardÄ±k. Fatih aÄŸabey bizim yanÄ±mÄ±zdaydÄ± hep. Hiç ayrÄ±lmadÄ± bizden” dedi. TanÄ±k Polis Murat Y. de “Olaylar sÄ±rasÄ±nda kalkancÄ±ydÄ±m. Sima olarak Fatih D’yi tanÄ±yabilirim belki” dedi.

TANIK POLÄ°SLER KONUÅžMAYA DEVAM ETTÄ°

BartÄ±n Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünde görev yapan, o gün ZET tüfeÄŸi kullanan Polis Ferdi B. de SEGBÄ°S ile baÄŸlanarak “Fatih D’yi tanÄ±mÄ±yorum. O dönemde ZET’çi olarak görev yapÄ±yordum. OkmeydanÄ± iç kÄ±sÄ±mlarÄ±na girmedik o gün. E-5 güzergahÄ± üzerindeydim. ZET tüfeÄŸini o gün kullanmadÄ±m” dedi. Baykal, Fatih D’yi kastederek “Çevik kuvvette çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r, ama yakÄ±ndan tanÄ±mÄ±yorum” dedi. Mehmet Y. de Karaman’dan SEGBÄ°S ile baÄŸlanarak “Çevik kuvvette grup ÅŸefi olarak görev yapÄ±yordum o dönemde. Fatih D. isminde kimse grubumda yoktu. Gece OkmeydanÄ±’da bekledik benim grubum herhangi bir olaya müdahale etmedi” dedi.

ATALAY’DAN SEGBÄ°S TEPKÄ°SÄ°

Daha sonra söz alan Avukat Can Atalay, sanÄ±k polisin SEGBÄ°S ile baÄŸlanmasÄ±nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± anlatarak tepki gösterdi ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k ÅŸekilde delil kararttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi: “Bir prosedürü yerine getirdiÄŸimize inanmÄ±yorum. DuruÅŸma salonunun Ä±ÅŸÄ±klarÄ± kapalÄ±yken teÅŸhis yaptÄ±rÄ±lan tanÄ±klara, karanlÄ±k salonda oturtulan sanÄ±ÄŸÄ±n teÅŸhis edilmesi bekleniyor. Ä°nsan haklarÄ± ihlalidir bu. SEGBÄ°S meselesi önemlidir. Bu yargÄ±lamada teÅŸhisin çok önemli olduÄŸu yargÄ±lamanÄ±n kurucu unsuru olduÄŸu için, talepte bulunuyoruz.”

‘SANIK POLÄ°S EN UZAK Ä°LE GÖNDERÄ°LÄ°YOR’

“Her polis cinayetinde, sanÄ±k olacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan polis en uzak ile tayin ediliyor.” diyen Atalay ÅŸöyle devam etti: “SanÄ±k polis Fatih D, burada hazÄ±r olurdu ama bu siyasi iktidarÄ±n seçimi. SEGBÄ°S meselesine çözüm bulunmasÄ± gerekir. Bugüne kadar Emniyet Genel MüdürlüÄŸü dedik, ondan da öte Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± delil karartÄ±yor bugün. Yusuf U’nun bu dosyada sanÄ±k olmasÄ± gerekir. AçÄ±k ÅŸekilde Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± delil karartÄ±yor.” Atalay, tanÄ±k Polis Taner G.’nin Fatih D’den “AÄŸabeyimiz” diye söz etmesine tepki gösterdi. Avukat ÇiÄŸdem Akbulut da söz alarak Fatih D’nin ve ayrÄ±ca kanunsuz emri ilettiÄŸi için Yusuf U’nun da sanÄ±k olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Mahkeme ara kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Kararda sanÄ±k polis Fatih DalgalÄ±’nÄ±n tutuklanmasÄ± talebi reddedildi. DuruÅŸma 23 Ocak 2019 saat 10.00’a ertelendi. (HABER MERKEZÄ°)

SAMÄ° ELVAN: KAMUOYUNU KANDIRMAYA ÇALIÅžIYOR

DuruÅŸma sonrasÄ±nda Sami Elvan, avukatlarÄ±yla birlikte adliye önündeki meydanda basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klama yaptÄ±. Sami Elvan, duruÅŸmadaki tanÄ±k beyanlarÄ±na deÄŸinerek "Hepimiz tanÄ±klarÄ±n yalan beyanlarÄ±nÄ± gördük. YanÄ±nda çalÄ±ÅŸan, arkadaÅŸÄ±nÄ± tanÄ±mayan polisler ve birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± devamlÄ± yemek yediÄŸi, evinden daha çok beraber olduÄŸu arkadaÅŸÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± hepimiz ÅŸahit olduk. AçÄ±k açÄ±k Türkiye kamuoyunu kandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Hakim ne sorarsa sorsun 'Bilnmiyorum, görmedim, duymadÄ±m' bu cevaplarÄ± veriyorlar. SabredeceÄŸim. Sonuna kadar mücadelemi edeceÄŸim. Adalete açÄ±m" dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 16:35

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