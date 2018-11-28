400 iÅŸÃ§inin Ã¼creti 5 aydÄ±r Ã¶denmiyor

Dr. Canan DaÄŸdeviren KÄ±z Ã–ÄŸrenci Yurdunun inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, Ã¼cretlerini alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek yurt Ã¶nÃ¼nde eyleme baÅŸladÄ±.

Bir buçuk ay önce AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Handan Toprak Benli tarafÄ±ndan açÄ±lan ve 22 katlÄ± 768 kiÅŸilik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük kÄ±z öÄŸrenci yurtlarÄ±ndan biri olan Dr. Canan DaÄŸdeviren KÄ±z ÖÄŸrenci Yurdunun inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, ücretlerini alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek yurt önünde eyleme baÅŸladÄ±.

400 civarÄ± iÅŸçinin ücretlerini alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçiler, “PÄ±rlanta isimli taÅŸeron firmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. 5 aydÄ±r ücretlerimizi alamÄ±yoruz. 1 buçuk ay önce açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±lar. AçÄ±lÄ±ÅŸ öncesi de maÄŸdurduk. Ancak açÄ±lÄ±ÅŸtan sonra ücretlerin verileceÄŸini söyleyerek oyaladÄ±lar bizi. Ancak halen hiçbir sonuç alabilmiÅŸ deÄŸiliz. Åžu an 40 kiÅŸi buradayÄ±z. Ücretlerimizin verilmesini bekliyoruz” diye konuÅŸtu.

Evrensel'e telefonla ulaÅŸan AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Handan Toprak Benli, haberin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. Yurt inÅŸaatÄ±nÄ±n yüklenicisi olan firmanÄ±n sahibi RÄ±za Yanar ise Evrensel'e gönderdiÄŸi e-postada "Yurt inÅŸaatÄ±nÄ±n yüklenicisiyim, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz haber gerçeÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r, benim ve nezdimde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin böyle bir eylemi olmamÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Yurt inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler ise çektikleri video ile yurt önünde beklediklerini belirttiler.

(Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 16:43

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