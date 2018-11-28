KPSS Ã¶n lisans sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±, cevaplar eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (Ã–SYM), 2018-Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) Ã¶n lisans dÃ¼zeyi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 KasÄ±m'da gerçekleÅŸtirilen 2018-KPSS ön lisans düzeyinin deÄŸerlendirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Adaylar, sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile öÄŸrenebilecek. Adaylar, 2018-Kamu Personel Seçme SÄ±navÄ± ön lisans düzeyi cevap kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ±n görüntülerini de "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden inceleyebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS ön lisans düzeyine giren adaylarÄ±n cevap kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ±n görüntüleri ve cevap kaÄŸÄ±tlarÄ±na yaptÄ±klarÄ± iÅŸaretlemelerin optik okuyucular tarafÄ±ndan okunmasÄ± sonucu elde edilen aday cevaplarÄ± ile sorularÄ±n doÄŸru cevaplarÄ±na "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle eriÅŸilebilecek.

T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile eriÅŸim saÄŸlayabilecek adaylar, cevaplarÄ±nÄ±n ve cevap anahtarÄ±nÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± form üzerindeki soru numaralarÄ±nÄ± tÄ±kladÄ±klarÄ±nda, her soru için açÄ±lan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doÄŸru cevabÄ± ile ilgili soruya kendilerinin verdiÄŸi cevabÄ± inceleyebilecek.

Sorular, adayÄ±n sÄ±navda kullandÄ±ÄŸÄ± kitapçÄ±ÄŸÄ±n soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. Ä°lgili sayfada, adaylarÄ±n testlerdeki toplam doÄŸru, yanlÄ±ÅŸ ve boÅŸ cevap sayÄ±larÄ± ile ham puanlarÄ± da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliÄŸi taÅŸÄ±mayacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 15:49

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