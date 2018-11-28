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FotoÄŸraf: AA
DemirkÃ¶yâ€™de yaÄŸmur sonrasÄ± toprak kaymasÄ± meydana geldi
28 KasÄ±m 2018 10:38
YoÄŸun saÄŸanak sonucu KÄ±rklareli DemirkÃ¶y'de toprak kaymasÄ± meydana geldi.
KÄ±rklareli'nin Demirköy ilçesinde gece saatlerinden baÅŸlayarak zaman zaman etkisini arttÄ±ran saÄŸanak nedeniyle "Yol Bitti KomutanÄ±m" mevkisinde toprak kaymasÄ± meydana geldi.
DüÅŸen toprak ve taÅŸ parçalarÄ± nedeniyle ilçeye ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± yol trafiÄŸe kapandÄ±.
Bölgeye gelen Demirköy Belediyesi ile KarayollarÄ± 15. Åžube ÅžefliÄŸi ekipleri, yolun açÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü. (HABER MERKEZÄ°)
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