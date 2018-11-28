AlÄ±cÄ± bulamayan pamuk Ã§iftÃ§inin elinde Ã§Ã¼rÃ¼yor

Zor koÅŸullarda ektiÄŸi pamuÄŸu bu yÄ±l ekonomik kriz nedeniyle elden Ã§Ä±karamayan Ã§iftÃ§iler isyanda: Ãœlkede pamuk Ã¼retilirken neden dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nÄ±yor?

Çiftçinin büyük zorluklarla ektiÄŸi pamuk bu yÄ±l ekonomik kriz ve zamansÄ±z yaÄŸmurdan kaynaklÄ± elde kaldÄ±. Fabrika sahipleri bankalardan kredi alamadÄ±ÄŸÄ± için yetiÅŸtiricinin elinde kalan pamuk çürümeye terk edildi.

Türkiye pamuÄŸunun yüzde 45’ni üreten Urfa'da yetiÅŸtirici ve iÅŸletmeci bu yÄ±l istediÄŸini alamadÄ±. Çukobirlik'in en düÅŸük 2.80 kuruÅŸ en yüksek 4.60 kuruÅŸ olarak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± taban fiyatÄ±, çÄ±rçÄ±r fabrikalarÄ± kredi alamayÄ±nca hayal oldu. Çiftçiler, ellerindeki pamuÄŸa daha düÅŸük fiyata alÄ±cÄ± bulamazken "beyaz altÄ±n" olarak tabir edilen pamuk, depolarda ve tarlalarda çürümeye terk edildi.

‘DÄ°P FÄ°YATTAN BÄ°LE SATAMIYORUZ’

Eyyubiye ilçesi Külünçe mahallesinde ektiÄŸi pamuktan beklentisinin büyük olduÄŸunu söyleyen yetiÅŸtirici Mehmet AktaÅŸ, fiyatlarÄ±n yüksek olacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin ettiklerini, tüm masraflarÄ±n karÅŸÄ±ladÄ±ktan sonra bir miktar kar bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± hesapladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Ancak, hasat baÅŸlamadan önce zamansÄ±z gelen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n pamuÄŸun kalitesini düÅŸürdüÄŸünü dile getiren AktaÅŸ, buna raÄŸmen beklentilerinin büyük olduÄŸunu, bu kez de ekonomik krizin tüm umutlarÄ±nÄ± yok ettiÄŸini belirtti. AktaÅŸ, ÅŸimdi pamuÄŸu en düÅŸük fiyattan bile satamadÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

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‘TONLARCA PAMUK AMBARLARDA KALDI’

Pamuk tarlada alÄ±cÄ± bulamayÄ±nca ambarlara aldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran AktaÅŸ, kimi yetiÅŸtirici de, belirlenen fiyatÄ±n altÄ±nda ürünü satmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AktaÅŸ, ÅŸöyle devam etti: “TüccarÄ±ndan, çiftçisine kadar hiç kimsede para yok. Geçen sene ürünümü fabrikaya satar, bir iki ay sonra parasÄ±nÄ± alÄ±rdÄ±m; ama ÅŸimdi fabrika sahiplerinde para yok. Bankalar kredi çÄ±karmÄ±yor. Hal böyle olunca çiftçi ürününü elden çÄ±karamÄ±yor.” Ürününü elden çÄ±karan üreticinin de masraflarÄ±nÄ± çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AktaÅŸ, “Åžimdi biz ne yapalÄ±m? Bunun su, elektrik, mazot, gübre ve ilaç masraflarÄ±nÄ± nasÄ±l karÅŸÄ±layalÄ±m? Bu sene ürününü satamayan üretici, bir dahaki seneye tarlaya ne ekecek?” diye sordu.

FotoÄŸraf: MA

‘BANKALAR KREDÄ° VERMÄ°YOR’

Çiftçilerin maÄŸdur durumda olduÄŸunu sözlerine ekleyen AktaÅŸ, “Döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, herkesi olumsuz etkiledi. Türkiye’de büyük bir kriz olduÄŸu için kimse yatÄ±rÄ±m yapamÄ±yor. Bu durumda bankalar da eskisi gibi kredi vermiyor. Durumumuz çok kötü” dedi.

‘KÄ°ME SATACAÄžIZ?’

Bu sene, beklentilerinin çok altÄ±nda verim aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren yetiÅŸtirici Sabri Çelik ise, zamansÄ±z gelen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n pamuÄŸun kalitesini düÅŸürdüÄŸünü, buna ekonomik kriz de eklenince pamuÄŸun tarla ve ambarlarda çürümeye terk edildiÄŸini anlattÄ±. Krize karÅŸÄ± izlenen politikanÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu düÅŸünen Çelik, devletin izlediÄŸi tarÄ±m politikasÄ±nÄ±n üreticiyi bitirdiÄŸini ifade etti. Çiftçinin yaÅŸananlar karÅŸÄ±sÄ±nda ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini de sözlerine ekleyen Çelik, tepkisin ÅŸöyle sürdürdü: “Gübre fiyatlarÄ± 3.50 TL’yi buldu. Åžimdi biz gübreyi mi alacaÄŸÄ±z, mazotu 6.20 TL’ye mi alacaÄŸÄ±z? Fabrikalara götürdüÄŸümüz pamuÄŸu ÅŸu an kimse almÄ±yor. Bu pamuÄŸu kime satacaÄŸÄ±z? Memlekette pamuk üretilirken neden dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nÄ±yor? Önce kendi ürettiÄŸimizi iÅŸletelim. Ülkede varken dÄ±ÅŸardan niye pamuk gelsin?” (Urfa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 10:48

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