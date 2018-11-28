28 Kasım 2018 00:56

Tahir Elçi cinayetinin 3. yılı: Etkili soruşturma yürütülmüyor

Tahir Elçi cinayetinin üzerinden 3 yıl geçti. Av. Gamze Yalçın: Olay yeri incelemesi sağlıklı yapılmadı. Avukatların dosyaya ulaşması engelleniyor.

Tahir Elçi cinayetinin 3. yılı: Etkili soruşturma yürütülmüyor

Fotoğraf: Evrensel

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    Fırat TOPAL
    Orhan KURUL
    Diyarbakır

    Tahir Elçi’nin Diyarbakır Barosu başkanıyken Sur’daki Dört Ayaklı Minare önünde öldürülmesinin bugün üçüncü yılı. Dava dosyasında 2 başsavcı ve 4 savcı değişti. 3 yıl içerisinde etkili bir soruşturma yürütülmediğini ve yetkililerin ayak dirediğini söyleyen soruşturma komisyonu avukatlarından Av. Gamze Yalçın dosyaya dair Evrensel’e konuştu. Yalçın “Tahir Elçi’nin meslektaşları olarak, insan hakları savunucuları olarak onun faillerinin ortaya çıkarılması için mücadelemizin devam edeceğini belirtmek istiyoruz. Çünkü Tahir Elçi katledilmiş olması tüm insanlık için kayıptır” dedi.

    ‘OLAY YERİ İNCELEMESİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YAPILMADI’

    Tahir Elçi’nin ölümün üzerinden geçmiş 3 yıla rağmen hiçbir şekilde etkili bir soruşturma yürütülmediğini aktaran Yalçın, olay yerinde toplanan 83 delinin dava dosyasında yer almadığını, yalnız Tahir Elçi’nin vurulduğu alana uzak 43’e kadarki delillerin dosyada yer aldığını hatırlattı. Normalde olay yeri incelemesinin, olayın olduğu günde, o an da, o saatte yapılması gerektiğini söyleyen Yalçın, “Ancak bu dosyada olay günü, olay mahalinde çatışmaların olduğu gerekçesiyle yapılamadı” dedi. O dönem sokağa çıkma yasakları ilan edildiğini ve o sokağın hiçbir zaman devletin hakimiyetinden çıkmadığını da söyleyen Yalçın, savcılığın ‘olay yeri incelemesini çatışmalardan dolayı iki gün sonraya erteledik’ açıklamasını inandırıcı bulmadıklarını söyledi. Olay yeri incelemesinin sağlıklı bir şekilde yapılmamasının da Tahir Elçi’yi vuran mermi çekirdeğinin tespit edilememesine neden olduğunu aktaran Yalçın, “Bugün o mermi çekirdeği bulunmuş olsaydı, Tahir Elçi’yi vuran silah tipinin bu silah tipini kullanan polis memurlarının tespitiyle beraber tümü şüpheli sıfatıyla soruşturuluyor olacaktı” dedi. 

    Hiçbir polisin şüpheli sıfatıyla soruşturulmamış olmasının etkili soruşturma yürütülmediğinin kanıtı olduğunu söyleyen Yalçın, olay sonrasında yetkililerin defalarca, etkili soruşturma yürüteceklerine, delillerin ortaya çıkarılacağına ve cinayetin aydınlatılacağına dair açıklamalar yaptığını ancak verilen sözlerin de tutulmadığını belirtti. 

    AVUKATLARIN DOSYAYA ULAŞMASI ENGELLENİYOR

    Soruşturma komisyonu avukatlarının bile dosyaya ulaşmakta hala zorluklar çektiğini aktaran Yalçın, “Her ne kadar resmiyette dosyada gizlilik kararı yoksa da  soruşturmanın 3. yılını doldurduğumuz bu sürede dahi dosyanın tümü avukatlara verilmiş değil. Biz avukatlara verilen evraklar savcılıkla görüşmelerimiz sırasında savcılığın dosyadan elediği evraklardır. Bunun bu şekilde bilinmesi gerekiyor kamuoyu tarafından” dedi. 

    ‘SOKAKTAKİ İKİ POLİSİ BİZ TESPİT ETTİK’

    Etkili soruşturma yürütülmediğinin kanıtlarından birini de “Sokak içerisinde bulunduğunu kendimizin tespit etmiş olduğu bir istihbarat üyesi ve bir güvenlik şube üyesi vardı. Bu polis memurları 12 gün boyunca dosyadaki hiçbir evraka yansımadı. Sicilleri, isimleri, yoktu. Emniyet tarafından bildirilen görev yazılarında hiçbir şekilde bu kişilere rastlanmıyordu” diye açıklayan Yalçın, ancak avukatların kendi çabalarıyla tespit ettiği bu iki kişinin bile şüpheli olarak değil tanık olarak dinlendiğini söyledi. 

    ‘GÖRÜNTÜ KAYITLARININ ASLI VERİLMİYOR’

    Avukat Gamze Yalçın. Fotoğraf: Evrensel

    Elçi’nin vurulduğu sokakta, vurulma anına denk gelen Fotofilm Şube’ye ait kamerada 13 saniyelik görüntü ve PTT’nin güvenlik kamerasına ait 17 dakikalık kayıp görüntü olduğunu belirten Yalçın, bu kayıtlar üzerinde silme, montaj vb bir müdahale edilip edilmediğine  dair bilgiye ulaşmak için kayıtların aslını defalarca talep etmelerine rağmen taleplerinin karşılıksız kaldığını ifade etti.

    Ulaşamadıkları görüntülerin Tahir Elçi’nin vurulma aralığına denk geldiğini aktaran Yalçın “Biz bunların adli tıp vasıtasıyla bu kameralar üzerinde gerçekten ekleme, silme, montaj veya herhangi bir müdahale yapılıp yapılmadığına ilişkin defalarca talepte bulunmamıza rağmen bu taleplerimiz karşılığını bulmadı. O kamera kayıt cihazlarının ve takılı olan kartların aslının adli tıp şubesine gönderilmesi gerekiyordu. Ancak kayıt cihazı ve kartların aslı gönderilmediği için bu görüntüler üzerinden bir ekleme, çıkarma, silme durumu olup  olmadığı tespiti yoluna da gidilmediği için etkili bir soruşturma yürütülmediğini düşünüyoruz” dedi. 

    ŞÜPHELİ ÇEMBERİNİ DARALTACAK ÇALIŞMA

    Taleplerinin karşılanmaması ve soruşturmanın  tıkanma aşamasına gelmesi üzerine görüntülerin incelenmesi için Londra Üniversitesi’ne gönderdiklerini söyleyen Yalçın, yapılacak çalışmayı şu şekilde anlattı: “Görüntüye yansıyan failler bulunduğu yerlere konumlanmaları yapılarak hangi açıdan ateş edildiğine ilişkin bir tespit yapılıyor bu çalışmada. Tabi bu çalışmayla beraber hem ses hem görüntü analizi yapılıyor. Tahir Elçi’nin vurulma aralığını daraltan, zaman aralığını daraltan bu zaman aralığında kaç atış sesini duyduğunu bize bildiren ve bu silah seslerinin hangi silahlara hangi polislere ait olduğunu bildiren bir çalışma. Bununla şüphelileri daraltıp tekrar savcılığa tevsi-i tahkikat talebiyle belli şüphelilerin derhal sorgu hakimine sevk edilerek tutuklanması talebinde bulunacağız” dedi. 

    ‘BAŞ MÜFETTİŞİ’NİN RAPORU NİYE GİZLENİYOR!’

    İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen Mülkiye Baş Müfettişi’nin olaya dair hazırladığı raporun kendilerine verilmediğini söyleyen Yalçın, kamuoyunun bu konuda baskı oluşturması gerektiğini ifade ederek, “Burada sorulması gereken Mülkiye Baş Müfettişliği raporu neden gizleniyor bizden ve kamuoyundan. Acaba o raporda hakkaniyetli bir tespit yapıldı mı? Bir veya birkaç şüpheli belirlendi mi? Ya da ona ilişkin herhangi bir tespit var mı? Bu yüzden mi bizden gizleniyor rapor?” dedi. 

    BEŞTAŞ, ELÇİ CİNAYETİ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, üzerinden 3 yıl geçen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için Meclis Araştırması istedi.  

    Aradan geçen 3 yıla rağmen faillerin tespit edilmediğini belirten Beştaş, “3 yıl zarfında hiçbir gelişme kaydedilmemiş olması yaşanan facianın tüm boyutları ile araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bahisle Elçi cinayetinin tüm boyutlarıyla araştırılarak, faili/failleri bulunmayan cinayetin neden ve sonuçlarının tespiti ve sorumluların ortaya çıkarılmasına yönelik olarak Anayasa’nın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz” dedi. 

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