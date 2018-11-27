Times: Rusya-Ukrayna krizi, Putin ve PoroÅŸenko'nun iÅŸine yarÄ±yor

Rusya-Ukrayna gerginliÄŸi son dÃ¶nemin en tehlikeli seviyesine eriÅŸirken popÃ¼laritesi azalan iki Ã¼lke liderinin bu durumdan hoÅŸnut olduÄŸu belirtiliyor.

Ukrayna ile Rusya arasÄ±nda Anzak Denizi'nde savaÅŸ gemilerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesiyle yeniden yükselen gerilimin her iki ülke liderlerinin siyasi çÄ±karlarÄ±na hizmet ettiÄŸi yorumu yapÄ±lÄ±yor.

BBC Türkçe'nin, Moskova'da yaÅŸayan Ä°ngiliz gazeteci Marc Bennets'Ä±n Times'a yaptÄ±ÄŸÄ± yoruma dayanan haberinde Vladimir Putin'e desteÄŸin son beÅŸ yÄ±lÄ±n en düÅŸük seviyesine geldiÄŸi vurgulanÄ±yor.

Özellikle emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± beÅŸ yÄ±l artÄ±ran yasanÄ±n bu gerilemede büyük payÄ± olduÄŸu belirtilirken rekor sayÄ±da Rus vatandaÅŸÄ±nÄ±n sosyal ve ekonomik problemler yüzünden Putin'i suçladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

KarÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n, Putin'in dikkatleri ekonomik sorunlardan uzak tutmak için bir askeri macera aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini aktaran Bennets, baÅŸlÄ±ca Rus muhalif isimlerden Aleksey Navalni'nin Rusya'nÄ±n gemilere ateÅŸ açma kararÄ±nÄ±n "tahmin edilebilir" olduÄŸunu belirttiÄŸini söylüyor ve kriz ile Putin'in düÅŸen destek oranlarÄ± arasÄ±nda baÄŸlantÄ± kurduÄŸunu anlatÄ±yor.

Bennets, UkraynalÄ± lider PoroÅŸenko'nun da siyasi kazanç elde edebileceÄŸini belirtiyor. "Moskova yanlÄ±sÄ± yönetimin devrildiÄŸi" 2014'ten bu yana PoroÅŸenko'ya desteÄŸin epey gerilediÄŸini ifade eden Bennets, "Çok sayÄ±da UkraynalÄ± PoroÅŸenko'nun Maidan Devrimi'nin ilkelerine ihanet ettiÄŸini düÅŸünüyor. KarÅŸÄ±tlarÄ± ve muhalif gazetecilere saldÄ±rÄ±ldÄ± ve öldürüldü ve bu sÄ±rada PoroÅŸenko büyük ÅŸehirlerdeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± militanlar tehdidi konusunda çok az ÅŸey yaptÄ±. Devrim pek ekonomik yarar da saÄŸlamadÄ±. Kiev ve diÄŸer ÅŸehirlerdeki halk, geçen hafta kÄ±ÅŸÄ±n en soÄŸuk aylarÄ±nda sÄ±cak su akmadÄ±ÄŸÄ± ve Ä±sÄ±nma sistemleri çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için protesto eylemi yaptÄ±. PoroÅŸenko'nun Mart'taki baÅŸkanlÄ±k seçimlerini kaybetmesi sürpriz olmaz" ifadelerini kullandÄ±. (DIÅž HABERLER)

Rusya-Ukrayna krizi: Kiev'de sÄ±kÄ±yÃ¶netim, Moskova'da nota

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 09:06

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