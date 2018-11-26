Adanaâ€™da sayacÄ±lar yÃ¼zde 40 zam talebiyle iÅŸ bÄ±raktÄ±

Salih Can ALDEMÄ°R

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Adana

Adana’da sayacÄ±lar, yüzde 40 zam talebi ile iÅŸ bÄ±raktÄ±. Daha önce firmalarla görüÅŸtüklerini belirten sayacÄ±lar, ayakkabÄ± firmalarÄ±nÄ±n kendilerine ilettiÄŸi yüzde 10 zam önerisinin kriz koÅŸullarÄ± nedeniyle kabul edilemez olduÄŸunu söyledi. SayacÄ±lar grevde kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.

Evrensel’e konuÅŸan saya iÅŸçisi Kerim Demir; “Tüm sayacÄ±lar birlikteyiz. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±mÄ±z çok kötü. Üstelik sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yoruz” dedi.

SayacÄ± Mehmet Emin ise “Kriz sebebi ile her ÅŸeye zam geldi. Giderlerimizi karÅŸÄ±layamaz olduk. Bu zam talebimiz kaçÄ±nÄ±lmaz oldu. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve ücret yüzünden bir çok sayacÄ± mesleÄŸi bÄ±rakÄ±yor” dedi.

FotoÄŸraflar: Mehmet Emin (Soldaki) Mustafa Özay (Ortadaki), Kerim Demir (SaÄŸdaki)

Ä°ÅŸçilere hitap eden SayacÄ±lar Dernek BaÅŸkanÄ± Mustafa Özay, son dönemde sayacÄ±larÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n da çalÄ±ÅŸamaz hale gelirken patronlarÄ±n kriz zamanÄ±nda da kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. HaklarÄ±nÄ± grevden baÅŸka bir yolla alamayacaklarÄ±nÄ± dile getiren Özay, istedikleri zammÄ± almadan iÅŸ baÅŸÄ± yapmayacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Giderlerindeki artÄ±ÅŸÄ±n yüzde 100'ü bulduÄŸunu ifade eden Özay, greve Suriyeli ve Türkiyeli tüm sayacÄ±larÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 16:20

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