Emek Partisi Derince'de krizi tartÄ±ÅŸtÄ±

Sendika uzmanÄ± Onur BakÄ±r ve Emek Partisi Kocaeli il baÅŸkanÄ± Arzu Erkanâ€™Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Krize karÅŸÄ± nasÄ±l mÃ¼cadele edilir?' baÅŸlÄ±klÄ± panel dÃ¼zenlendi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sendika uzmanÄ± Onur BakÄ±r ve Emek Partisi Kocaeli il baÅŸkanÄ± Arzu Erkan’Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Krize karÅŸÄ± nasÄ±l mücadele edilir?' baÅŸlÄ±klÄ± panel düzenlendi.

Emek Partisi (EMEP) Derince Ä°lçe Örgütü, Esentepe Mahallesinde sendika uzmanÄ± Onur BakÄ±r ve EMEP il baÅŸkanÄ± Arzu Erkan’Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla ekonomik krizi tartÄ±ÅŸtÄ±. BakÄ±r, ekonomik krizin oluÅŸum sürecini, Hükümetin bu süreçteki politikalarÄ±nÄ± ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bu dönemdeki durumunu vurgularken, Erkan ise krizin üstesinden nasÄ±l gelineceÄŸi ve krize karÅŸÄ± nasÄ±l mücadele edileceÄŸini belirtti. Kocaeli Vartolular DerneÄŸi’nde gerçekleÅŸen etkinlikte dinleyiciler aktif bir biçimde tartÄ±ÅŸmaya dahil oldu, katÄ±lÄ±m yüksekti.

'YEP, KRÄ°ZÄ° Ä°ÅžÇÄ°LERE ÖDETMEYE DAYALI BÄ°R PROGRAM'

Panelde ilk sözü alan sendika uzmanÄ± Onur BakÄ±r; Hükümetin krizi manipülasyon olarak görmesine raÄŸmen Yeni Ekonomik ProgramÄ±nÄ± (YEP) açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Krize karÅŸÄ± tedbirlerin alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken BakÄ±r, YEP için, "Bu program açÄ±kça görüldüÄŸü üzere özel sektörün ve sermayenin programÄ±dÄ±r. Ä°çinde iÅŸçi kelimesini bulamÄ±yoruz” dedi. Türkiye’nin dÄ±ÅŸ borcunun sadece 2 yÄ±lda yüzde 100 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtten BakÄ±r, "Krizin borcunu ödeyecek olan ise halk olarak belirleniyor. KazanÄ±rken bizim olmayan gelir, borç ödenirken hepimizin oluyor. DolayÄ±sÄ±yla YEP krizi bize, iÅŸçilere ödetmeye dayalÄ± bir program" dedi. BakÄ±r, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bugüne kadar elinden alÄ±nan bütün kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n örgütlü mücadele ile geri alÄ±nabileceÄŸini vurgulayarak birliktelik çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

'BÄ°RLÄ°K OLALIM DEMEKLE BÄ°RLÄ°K OLUNMUYOR'

Emek Partisi il baÅŸkanÄ± Arzu Erkan ise konuÅŸmasÄ±na Onur BakÄ±r’Ä±n sunumundan sonra krize karÅŸÄ± nasÄ±l mücadele edileceÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyleyerek baÅŸladÄ±. Türk Metal SendikasÄ±nÄ±n 'Kendi ürettiÄŸini tüket' ÅŸiarÄ±yla bir reklam filmi çektiÄŸini aktaran Erkan, "Klipte fabrikadaki iÅŸçiler de yer alÄ±yor ve 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattÄ±r' mesajÄ± veriliyor. Tüm bunlar krizin memleket meselesi olarak gösterilmesi için yapÄ±lÄ±yor ve 'patronlar zor durumda, hadi iÅŸçiler ve tüm Türkiye olarak onlara yardÄ±m edelim' deniliyor" dedi.

Gebze’de 'Krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyeceÄŸiz' denilerek eylem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yine aynÄ± bölgede Flormar ve TayaÅŸ direniÅŸlerinin olduÄŸuna dikkat çeken Erkan, "Elbette sendikalarÄ±n durumu kötü ancak biz bunlarÄ± nasÄ±l düzeltebiliriz bunu tartÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. YalnÄ±zca 'birlik olalÄ±m' diyerek birlik olunamayacak belli, harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandÄ±. Asgari ücretin AralÄ±k ayÄ±nda belirleneceÄŸini ifade eden Erkan, iÅŸçilerin asgari ücrete dair taleplerini yüksek sesle ifade etmesi gerektiÄŸini belirtti.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan çeÅŸitli fabrikalardan panele katÄ±lan dinleyiciler, kafalarÄ±ndaki sorularÄ± sordu, neler yapÄ±labileceÄŸini tartÄ±ÅŸtÄ±. Etkinlik, Emek Partisi'nin 2 AralÄ±k’ta saat 13.00'te Ä°zmit merkezde yapacaÄŸÄ± 'Asgari ücret' açÄ±klamasÄ±na davet ile bitirildi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 14:50

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