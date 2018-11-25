Flormar iÅŸÃ§ileri Bursa'da kadÄ±nlarla buluÅŸtu

Bursa KESK KadÄ±n Meclisi, Gebze'deki Flormar fabrikasÄ±ndan atÄ±lan ve iÅŸe geri dÃ¶nmek iÃ§in direniÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼ren iÅŸÃ§ilerle bir araya geldi.

Bursa KESK KadÄ±n Meclisi, sendika binasÄ±nda direniÅŸteki Flormar iÅŸçileriyle buluÅŸtu.

Bursa KESK KadÄ±n Meclisi adÄ±na açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda konuÅŸan EÄŸitim Sen KadÄ±n Sekreteri Berna YeÅŸiltepe; “25 KasÄ±m KadÄ±na Åžiddetle Mücadele ve UluslararasÄ± DayanÄ±ÅŸma günün tarihinden bahsederek, günümüzde kadÄ±nlarÄ±n sosyal ve çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlardan bahsetti.

Flormar iÅŸçileri adÄ±na konuÅŸan Nurhan Güler: ‘Ä°ÅŸ görüÅŸmelerinde fabrikanÄ±n seçici davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, niÅŸanlÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z görüÅŸmeye alÄ±nmazdÄ±. Bununla beraber iÅŸe alÄ±nan iÅŸçilerin iki yÄ±l boyunca çocuk sahibi olmamasÄ± istenirdi. Biz bu ÅŸartlarda iÅŸe baÅŸladÄ±k 19 yaÅŸÄ±mda girdim bu fabrikaya ve 14 yÄ±lÄ±mÄ± verdim. Zaman içinde fabrika geliÅŸti. Zor ÅŸartlarda gece gündüz demeden çalÄ±ÅŸarak fabrikayÄ± bugünlere getirdik fakat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±k. Ä°ÅŸ yerimiz büyüsün bizde bu büyümeden payÄ±mÄ±zÄ± alÄ±rÄ±z diye düÅŸündük ama karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±k” dedi.

DAYANIÅžMA BÄ°ZE GÜÇ VERÄ°YOR

Ocak ayÄ± itibariyle sendikalaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Güler: ‘SendikalaÅŸmamÄ±z patron tarafÄ±ndan duyulunca ilk olarak 12 arkadaÅŸÄ±mÄ±z çeÅŸitli nedenlerle iÅŸten atÄ±ldÄ±. Daha sonra çoÄŸunluÄŸu yakaladÄ±k ve Nisan baÅŸÄ±nda çoÄŸunluk yetkisi geldi. Bizlere bu iÅŸten faz geçin bu iÅŸi aramÄ±zda çözelim aramÄ±za üçüncü kiÅŸileri dahil etmeyin denildi. Fakat biz kararÄ±mÄ±zdan vazgeçmedik ve üyelik iÅŸlemlerimizi devam ettirdik. Patron buna karÅŸÄ± birçok arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten attÄ± ve içerdeki arkadaÅŸlarla baÄŸÄ±mÄ±zÄ± koparmak için fabrika önüne brandalar çekti. Servisleri içeriye aldÄ± ama bu uygulamasÄ± boÅŸa çÄ±ktÄ±. Biz içerdeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla sürekli iletiÅŸim halindeyiz. Bu süreçte bize Türkiye’nin her yerinden destek ziyaretleri geldi. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan destek mesajlarÄ± geldi. Bu dayanÄ±ÅŸma bize güç veriyor. biz mücadelemizde kararlÄ±yÄ±z sonuna kadar direneceÄŸiz” dedi.(Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 21:33

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