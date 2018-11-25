Ãœcreti Ã¶denmeyen iÅŸÃ§i vinÃ§ Ã¼zerine Ã§Ä±kÄ±p intihar giriÅŸiminde bulundu

Ä°stanbulâ€™da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸantiyede Ã¼cretini alamayan inÅŸaat iÅŸÃ§isi vincin Ã¼zerine Ã§Ä±karak intihar giriÅŸiminde bulundu.

Ä°stanbul Üsküdar'da bir okulun ÅŸantiyesinde bulunan bir vince çÄ±kan iÅŸçi intihar giriÅŸiminde bulundu. ParasÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar giriÅŸiminde bulunan iÅŸçi bir saat süren ikna çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu aÅŸaÄŸÄ± indirildi.

Olay, TÄ±bbiye Caddesi üzerinde bulunan HaydarpaÅŸa Teknik OkullarÄ±'nÄ±n içerisinde bulunan ÅŸantiyede meydana geldi. Ä°ddialara göre yapÄ±lan okul inÅŸaatÄ±nda demir ustasÄ± olarak çalÄ±ÅŸan Yakup Akça, 2 ay boyunca maaÅŸÄ±nÄ± alamadÄ±. Dün firma yetkilileri ile son olarak görüÅŸen Akça maaÅŸÄ±nÄ± alamayacaÄŸÄ±nÄ± duyunca vincin tepesine çÄ±ktÄ±. Ä°ntihar edeceÄŸini söyleyen Akça'yÄ± gören çevredeki vatandaÅŸlar, durumu hemen 112 Acil YardÄ±m ekiplerine bildirdi. Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi.

Ä°hbar üzerine kÄ±sa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, Yakup Akça'yÄ± ikna etmek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis yaklaÅŸÄ±k 60 metre vincin tepesinde bekleyen Akça'yÄ± ikna etmek için telefonla konuÅŸtu. Ä°tfaiye ekipleri de güvenlik önlemi aldÄ±. YaklaÅŸÄ±k bir saat süren ikna çabalarÄ± sonucunda Akça, vinçten inmeye ikna edildi. Vinçten indirilen Akça saÄŸlÄ±k ekiplerince olay yerinde yapÄ±lan saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan ifadesine baÅŸvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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