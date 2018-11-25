BugÃ¼n sokaÄŸa Lucretiaâ€™nÄ±n gÃ¶zÃ¼ndeki yaÅŸÄ± silmek iÃ§in Ã§Ä±kalÄ±m mÄ±?

AyÅŸen GÃ¼ven, Rembrandt'Ä±n Lucretia'sÄ± ile Helene Knoop'un Lucretia'sÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ± ve iki ressamÄ±n yorumunu deÄŸiÅŸtirenin ne olduÄŸunu sorguladÄ±.

AyÅŸen GÜVEN

Ä°stanbul

Geçen haftadan beri Lucretia’ yÄ± düÅŸünüyorum, hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rÄ±yor, okuyorum. Roma’da bir devrin sonu baÅŸka bir devrin baÅŸlangÄ±cÄ± bu kadÄ±nla anÄ±lÄ±yor. Bu nedenle olsa gerek pek çok ressam ve edebiyatçÄ±, Lucretia‘nÄ±n acÄ± hikayesini, karÅŸÄ± duruÅŸunu konu ediyor.

Tarih yeni kÄ±talarÄ±n keÅŸfini, 30 yÄ±l savaÅŸlarÄ±nÄ±n sonunu, Rönesans’Ä±n dalga dalga salÄ±nÄ±ÅŸÄ±nÄ±, aydÄ±nlanmacÄ±lÄ±k arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, engizisyon mahkemelerini, gösteriyordu. Dünyada sömürü düzeni yeni paylaÅŸÄ±m sahalarÄ±nÄ± iÅŸtahla keÅŸfederken bazÄ± rejimler deÄŸiÅŸiyor görünüyordu. Roma bunlardan biriydi. MonarÅŸi yerini o günlerin cumhuriyetine bÄ±rakÄ±yordu krallÄ±kta. Ancak bu, o kadar da kolay olmayacaktÄ±, aradaki iktidar savaÅŸÄ±na bir kadÄ±n bedeni kurban edilecekti. Ä°ÅŸte o kadÄ±n, Roma’nÄ±n ilk konsulü olacak Lucius Tarquinius Collatinus ile evli olan Lucretia’ydÄ±. Roma’nÄ±n son kralÄ±nÄ±n oÄŸlu Sextus Tarquinius hÄ±rs ve intikamla ve de kÄ±lÄ±ç zoruyla tecavüz etmiÅŸti Lucretia’ya. Bu korkunç zorbalÄ±ÄŸÄ± eÅŸi ve babasÄ±na anlatÄ±p intikam istedikten sonra kalbine bir hançer saplayarak intihar eden Lucretia, anlaÅŸÄ±lan hizmetçisini ve onurunu korumuÅŸtu. Tarihçilerin ve sanat eleÅŸtirmenlerinin çoÄŸunlukla böyle yorumladÄ±ÄŸÄ± bu korkunç tarihe bir notlarÄ± da Lucretia’nÄ±n kendi beyanÄ±yla olanlarÄ±n bilinip, anlatÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi ÅŸeklinde.

Ä°KÄ° RESSAMDAN Ä°KÄ° LUCRETÄ°A YORUMU

Bana bu yazÄ± için ilham olan ise Sosyolog ve Resim EleÅŸtirmeni Serkan HÄ±zlÄ±’nÄ±n seçtiÄŸi, iki ressamdan iki Lucretia yorumu oldu. Ä°lki Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n ve gölgelerin ustasÄ± olarak bilinen Rembrandt van Rijn’in 1664’te resmettiÄŸi Lucretia tablosu. DiÄŸeri kendisini “KitschPainter” olarak tanÄ±mlayan Helene Knoop’un 2007’de, Rembrandt’Ä± yeniden yorumladÄ±ÄŸÄ± Despair/ Çaresizlik adlÄ± “Lucretia” çalÄ±ÅŸmasÄ±.

Bu iki yorum arasÄ±nda hÄ±zla göze çarpan ilk fark, Rembrandt’Ä±n yorumunda hançerin Lucretia’ya dönük olmasÄ±, Helene Knoop yorumunda ise hançerin yerini bir revolverin alÄ±p, namlusunu izleyiciye yöneltmesi. Serkan HÄ±zlÄ± kendi blogunda Knoop’un neden bunu seçtiÄŸine dair bir okuma yapmÄ±ÅŸ. Ben de onun bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izleri takip ederek bu iki resme baktÄ±m bütün hafta boyunca. AynÄ± sorularÄ± düÅŸünerek. Biri 17. yüzyÄ±ldan diÄŸeri 21. yüzyÄ±ldan iki Lucretia… Sanki ressamlar bu kadÄ±nla bizlere sesleniyorlar gibi geldi bana. EÄŸer öyleyse ne diyorlardÄ±?

REMBRANDT’IN LUCRETIA’SI ÇARESÄ°Z

Önce Rembrandt’tan Lucretia’yÄ± dinlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±m. Çaresizlik iliklerime kadar iÅŸledi; acÄ±, hüzün, öfke yüzünden, bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan, boynunun bükülüÅŸünden hissediliyordu. Atmosferi daha karanlÄ±k yapan koyu renkler seçmiÅŸti ressam. Öte yandan Lucretia’nÄ±n soyluluÄŸunu boynundaki gösteriÅŸli kolyelerle anlatÄ±yor gibiydi. Bir elinde hançer diÄŸeri sanki “Yeter bu kadar acÄ±” der gibi avurtunu açÄ±p siperde bekliyordu. Belki de Rembrandt için çaÄŸÄ±nÄ±n kadÄ±nlarÄ±nÄ±n uÄŸradÄ±klarÄ± cinsel ya da psikolojik ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda boylu boyunca feodalite, kilise varken eÅŸitlik henüz çok ama çok uzak bir hayal iken baÅŸka türlüsü güçtü. Lucretia, erkeklerin taht kavgalarÄ±na, azÄ±msanmayacak bir baÅŸkaldÄ±rÄ± göstermiÅŸ olsa da tebaadaki kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± onca haksÄ±zlÄ±k, acÄ± ve ÅŸiddet cezasÄ±z, hesapsÄ±zken Rembrandt da güçlü kalamÄ±yor olabilir miydi? Belki de sadece Lucretia’nÄ±n intiharÄ±yla umduÄŸu gibi, gerçekleri aktarmak, belgelemek istemiÅŸ olabilirdi de Rembrandt.

Gelelim bu yüzyÄ±ldaki Knoop yorumuna. KadÄ±nlar açÄ±sÄ±ndan acÄ±lar aktarÄ±lmÄ±ÅŸ, ÅŸiddet sürmüÅŸ, suçlular çoÄŸunlukla cezasÄ±z kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak deÄŸiÅŸen ÅŸeyler de vardÄ± ve sanki Knoop daha ÅŸanslÄ±ydÄ±. KadÄ±nlar yan yanaydÄ±, kalabalÄ±ktÄ±, sokaktaydÄ± mesela. Belki de bu nedenle daha güçlü bir kadÄ±ndÄ± artÄ±k Lucretia. Mesela yüz hatlarÄ±ndaki çaresizlik biraz daha Ä±ÅŸÄ±kla aralanmÄ±ÅŸtÄ±, daha sÄ±cak renklerle aydÄ±nlÄ±k bir atmosfer yaratÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Geçen asÄ±rlarÄ±n biriktirdiÄŸi kadÄ±n mücadelesinin sonucu Knoop’un yorumunda belki yalnÄ±zlÄ±k ve çaresizlik hissini bir dostla, resime dahil edilen Lucretia’ya bakan bir köpekle aÅŸÄ±lÄ±yordu. Siperdeki el daha kendinden emin gard almÄ±ÅŸ gibiydi. Hançer de güncellenip revolver yapÄ±lmÄ±ÅŸ, yüzünü de gerçek suçlulara; kadÄ±nlara her türlü ÅŸiddetin seyircisine dönmüÅŸtü. EÅŸine ve babasÄ±na emanet ettiÄŸi öfkesini bu defa kendi eline alÄ±yordu Lucretia.

Ä°KÄ° RESSAMIN YORUMUNU DEÄžÄ°ÅžTÄ°REN NEYDÄ°?

Bana kalÄ±rsa iki ressam da Lucretia’da yaÅŸadÄ±klarÄ± çaÄŸ karÅŸÄ±sÄ±ndaki çÄ±rpÄ±nÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, sistemin makasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸan boÄŸazlarÄ±, kadÄ±nlarÄ±n uÄŸradÄ±klarÄ± ÅŸiddetin eski ve maalesef yeni tarihini anlatÄ±yordu. Belki de benim okumalarÄ±mdan daha azÄ± belki de daha fazlasÄ±. Åžimdi bir de siz bakÄ±n! Ä°ki ressamÄ±n yorumunu deÄŸiÅŸtiren asÄ±rlar mÄ±, onlarla deÄŸiÅŸen iktidarlar mÄ± yoksa bizim birbirimize tutunarak sokaklarda kalabalÄ±k olmamÄ±z mÄ±? Bu 25 KasÄ±m’da sokaÄŸa gecikmiÅŸ bir hesabÄ± kapatmak, Lucretia’nÄ±n gözündeki yaÅŸÄ± silmek için çÄ±kalÄ±m mÄ±?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 07:37

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