BBG evinden fabrikaya: Bir benzerinin oyu yaralar seni

'Ä°ÅŸÃ§i geÃ§en yÃ¼zyÄ±ldan farklÄ± bir yÃ¶ntemle, daha modern bir tercihle, tekrar, Ã¼retim Ã§arkÄ±nÄ±n bir vidasÄ±, sermayenin parÃ§asÄ± haline getirilir.'

Nuray SANCAR

Hollanda’daki Keyoe ÅŸirketi 45 çalÄ±ÅŸandan beÅŸini iÅŸten atmak isteyince patronlar kimin atÄ±lacaÄŸÄ±na personelin karar vermesini istedi. Her biri bir ya da birkaç arkadaÅŸÄ±nÄ±n ismini bir kaÄŸÄ±da yazmak suretiyle, gönderilecek olanlarÄ± çalÄ±ÅŸanlar belirleyecekti. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n oylarÄ±yla iÅŸten atÄ±lan Raphael Schuler “Bu kararÄ±n çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z tarafÄ±ndan alÄ±nmasÄ± kovulmaktan çok daha aÄŸÄ±r” diyor ve ekliyordu; “Son zamanlardaki performansÄ±mÄ±zÄ± baz alÄ±yorlar. Ama belki de son günlerde bir ÅŸey yaÅŸadÄ±m, kafamÄ± meÅŸgul eden bir ÅŸeyler oldu ve bu da performansÄ±mÄ± etkiledi. Patron konuya daha hakim olduÄŸu için daha iyi bir karar alÄ±rdÄ± diye düÅŸünüyorum. Oy veren çalÄ±ÅŸanlarÄ±n elinde tüm kartlar yoktu.”

Bu vaka 2000’li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren sadece Türkiye’de deÄŸil dünyanÄ±n baÅŸka ülkelerinde de bir televizyon salgÄ±nÄ± olarak beliren Biri Bizi Gözetliyor (orijinal adÄ±yla Big Brother) evlerinde yaÅŸananlarÄ± hatÄ±rlatÄ±yor ister istemez. Performans, iÅŸyeri yönetimi, kalite çemberleri, esnek çalÄ±ÅŸma, grup dinamiÄŸi, ekip çalÄ±ÅŸmasÄ±, tam zamanÄ±nda üretim, yönetiÅŸim, rekabet gibi kavramlarÄ±n bolca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸ düzenlemesi paketini hazÄ±rlayan tahayyül gücü, beyaz ekrana o zamanlar, bu türden programlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yansÄ±yordu. Ekrandaki popüler kültür unsurlarÄ±nÄ±n pek çoÄŸu gibi, seyirciyi mevcut veya yakÄ±n gelecekteki bir dünyaya hazÄ±rlamak gibi bir iÅŸlevi vardÄ± bunlarÄ±n. Bir eve toplanan renkli insanlarÄ±n birbirinin zaaflarÄ±nÄ±n çetelesini tutarak, seyirciye ihbar ederek göz doldurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir rekabet ortamÄ±nda, iddia edildiÄŸinin tersine zekanÄ±n, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n, yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n elendiÄŸi; kibirli, kÄ±skanç bir kötülükten malul vasatÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± izleniyordu her gün. Elbette seyirciye empati veya sempatinin yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir oyun alanÄ± olarak sunuluyordu BBG evleri. Milyonlarca kiÅŸi, dikizledikleri evlerde günlük mahrem hayatÄ±n içindeki performansÄ± ölçen hakem olarak konumlanmÄ±ÅŸtÄ±.

“Beni patron atsa daha iyi olurdu, oy veren arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n elinde tüm kartlar yoktu” diyen Keyoe’nin atÄ±lmÄ±ÅŸ personelinin, sadece BBG evindeki deÄŸil, birtakÄ±m televizyon dizilerinden, yarÄ±ÅŸma programlarÄ±ndan da sÄ±zarak hayatÄ±mÄ±za girmiÅŸ kelimelerle kendini ifade edebilmesi iÅŸ hayatÄ±nÄ±n aslÄ±nda onun dÄ±ÅŸÄ±ndaki popüler kültür malzemeleriyle de ÅŸekillendiÄŸini, ama popüler kültürün de bu deÄŸiÅŸimi teÅŸvik etmek üzere düzenlendiÄŸini gösteriyor.

SÄ±nÄ±f çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapan Braverman ve Brawoy, kendi adÄ±yla anÄ±lan iÅŸ sürecinin yaratÄ±cÄ±sÄ± Taylor’un en önemli kaygÄ±sÄ±nÄ±n iÅŸçinin içindeki doÄŸal ve sistematik kaytarma olduÄŸuna, Taylorizm sisteminin bunu en aza indirgemek için icat edildiÄŸine deÄŸinirler. Brawoy, iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸÄ±yor gibi yaparak oyun oynamalarÄ± anlamÄ±nda “making out” ifadesini kullanÄ±r. Ve der ki “Oyun kültürel olarak yaratÄ±cÄ± olabilir ancak bunun nihai sonucu iÅŸçinin emeÄŸi, ürünü, üretim süreci ve denetimi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin siyaset dÄ±ÅŸÄ±na, üretimin siyasetinin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ±nÄ±n sürmesi olmaktadÄ±r.”*

Öyle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki iÅŸ iliÅŸkilerinde denetim sürecinin ‘üretim siyaseti dÄ±ÅŸÄ±ndan’ gelen faktörlerle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± her gün deneyimleyen dünya patronlarÄ± da oyunu kurallarÄ±na göre oynamak üzere, iÅŸ hayatÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na ait olduÄŸunu düÅŸündükleri iliÅŸki biçimlerini ters yüz ederek iÅŸyeri denetim sürecinin unsuru haline getirdiler. Ä°ÅŸçi iÅŸyerinde ‘kaytarmak suretiyle’ boÅŸ zamanÄ±nÄ± geniÅŸletiyorsa iÅŸ boÅŸ zamana geniÅŸletilebilirdi. Ä°ÅŸçi oyun oynuyorsa iÅŸin kendisi oyuna dönüÅŸtürülebilirdi!

Böylece iÅŸyeri ve iÅŸçi denetimi, iÅŸçilerin rol aldÄ±ÄŸÄ± bir oyun mizanseni haline geldi. Åžirkete, iÅŸletmeye baÄŸlÄ±lÄ±k, iÅŸin bütün süreçlerinden zevk almak, üretim teknikleri hakkÄ±nda kafa yormak ve emekçinin kendisini büyük bir aile içinde yaÅŸÄ±yormuÅŸ hissini verecek her türden düzenlemenin pilot uygulamasÄ±nÄ± epeydir gündeme almÄ±ÅŸ bulunuyorlar. Yani bir zamanlar TÄ°SK BaÅŸkanÄ± Halit Narin’in dediÄŸi gibi ‘Son gülen iyi gülüyor’ ya da ‘Karama’Ä±n koyunu, sonra çÄ±kÄ±yor oyunu.’

Sadece bir kiÅŸinin iÅŸe alÄ±nacaÄŸÄ± bir ÅŸirkette, 7 baÅŸvuru sahibinin bir odaya kapatÄ±larak sona kalan en son kiÅŸiye kadar birbirlerini nasÄ±l elediklerini anlatan Metot filmindeki “rakipler” arasÄ±nda yer alan bir kadÄ±n, kendilerinden belirli bir mizansen baÄŸlamÄ±nda gösterdikleri performansÄ±n ölçüleceÄŸini, bu ölçme iÅŸini de hep birlikte yapacaklarÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nda “Bizimle oyun oynuyorlar” diye konuÅŸur. Çünkü her biri o iÅŸi kapabilmek için deÄŸerlerinin ayaÄŸÄ±nÄ± kaydÄ±rmak, açÄ±klarÄ±nÄ± kollamak, kendisinin en vazgeçilmez olduÄŸunu kanÄ±tlamak zorundadÄ±r. Bir baÅŸkasÄ± ise “Bugün burada eÄŸleniyoruz. EÄŸlenceli olduÄŸuna katÄ±lmÄ±yor musunuz” diye yanÄ±tlar onu, odada bulunduÄŸunu sandÄ±ÄŸÄ± kameralara oynayarak. Bir baÅŸka replik ise “HayatÄ±n böyle olduÄŸunu kabul etmeye bile hazÄ±rÄ±m”dÄ±r.

Gerçekten de dÄ±ÅŸarÄ±da IMF ve Dünya BankasÄ±nÄ±n Madrid’deki toplantÄ±sÄ±nÄ± kuÅŸatmÄ±ÅŸ göstericilerin ‘baÅŸka bir dünya mümkün’ sloganlarÄ±nÄ±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± eleme odasÄ±nda hayat oyunla eÄŸlenceyle dizayn edilmektedir ama biri bunun bir eÄŸlence deÄŸil gerginlik olduÄŸunu itiraf eder.

ABD ve Ä°ngiliz ordularÄ±nda 1. Dünya SavaÅŸÄ±’nda uygulanan bir psikolojik yöntemken daha sonra ÅŸirket yönetimlerinde uygulanan, ÅŸimdi iÅŸe alÄ±m ve iÅŸten atma sürecinin denetiminde kullanÄ±lan Gronholm metodu ve buna benzer baÅŸka yöntemler eski bürokratik, askeri ve despotik iÅŸ denetim süreçlerinin yerine güya çalÄ±ÅŸanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± gözeten yönetiÅŸim tekniklerine yerini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±ndan beri aslÄ±nda emekçinin cehennemi, birlikte oyun oynayamadÄ±ÄŸÄ±, tersine gözlerini her an üstünde hissettiÄŸi performans kaydedicilerin; kaydetmediÄŸi taktirde kendisini kapÄ±nÄ±n önünde bulacaÄŸÄ± kesin, diÄŸer emekçiler olmuÅŸtur.

Kaytarma ve iÅŸ yavaÅŸlatmayla aÄŸÄ±r iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ± eÄŸlenceli hale getirdiÄŸi gibi bir tür direniÅŸ olarak gören iÅŸçiler için ortaya çÄ±kan tablo, birbirleri arasÄ±ndaki bütün insani iliÅŸkilerin ÅŸimdi rekabete ve ÅŸirket yaranmasÄ± uÄŸruna kurban gitmesidir.

Kendi kendisini denetlemek zorunda bÄ±rakÄ±lan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bir kitle olarak deÄŸil bireylerine parçalanmÄ±ÅŸ eÄŸreti bir bütünlük olarak iÅŸyerinde bulunmasÄ±nÄ±n kazancÄ± direniÅŸlerin, kolektif tutumlarÄ±n ve daha önemlisi sÄ±nÄ±fsal sözleÅŸme zemininin kaybÄ± olduÄŸu kadar, kendi kaderini belirleme yeteneÄŸinin eski biçimlerinin tasfiye edilerek yozlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r. Kendi kaderini belirleme yeteneÄŸi; kovulacak arkadaÅŸlarÄ± için oy kullanarak kendisine yer açabilme fesadÄ±na, dayanÄ±ÅŸmayÄ± imkansÄ±zlaÅŸtÄ±racak biçimde muhbirleÅŸmeye indirgenmiÅŸ; patron adÄ±na arkadaÅŸÄ±nÄ± gözetleyerek polislik yapmaya dönüÅŸmüÅŸ olur. Ä°ÅŸçi geçen yüzyÄ±ldan farklÄ± bir yöntemle, daha modern bir tercihle, tekrar, üretim çarkÄ±nÄ±n bir vidasÄ±, sermayenin parçasÄ± haline getirilir.

Oyun kurucu patronlar için bu, elenenlerin dÄ±ÅŸÄ±na atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, çocuk oyunlarÄ±na benzer bir ÅŸirket simülasyonudur.

Hem zaten BBG evinde sunuculuk yapan ÅŸahÄ±s evden ayrÄ±lma sÄ±rasÄ± gelenlere aynÄ± ezberi tekrarlayarak "Kazanmak da var kaybetmek de. Sen ÅŸimdi diskalifiye oldun, ama burada iyi vakit geçirdik" demiyor muydu?

Ne var ki, muhtemelen kendisi de eline tutuÅŸturulan bir kaÄŸÄ±da atÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi beÅŸ arkadaÅŸÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸ olan Keyoe çalÄ±ÅŸanÄ± “Bu kararÄ±n çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z tarafÄ±ndan alÄ±nmasÄ± kovulmaktan çok daha aÄŸÄ±r” derken pek eÄŸlenmiÅŸ görünmüyordu. Çünkü bir patron deÄŸil, en iyi “illa dostun gülü yaralar” emekçiyi. Çünkü iÅŸten atÄ±ldÄ±ktan sonra ödenmeyi bekleyen faturalar ile borçlarÄ±n alacaklÄ±larÄ±nÄ±n oyun oynamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak bir benzeri bilebilir onun.

*Aktaran; Erkan AydoÄŸanoÄŸlu, Fabrikada Emek Denetimi, Evrensel BasÄ±m YayÄ±n- 2011

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 11:24

www.evrensel.net