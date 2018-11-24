â€˜KazÄ±m HocayÄ± Ã§ok erken kaybettikâ€™

Kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã¶ÄŸretmen KazÄ±m ÃœnlÃ¼ mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Geçen yÄ±l geçirdiÄŸi kalp krizi sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybeden öÄŸretmen KazÄ±m Ünlü, ElazÄ±ÄŸ’daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Çorlu ve ElazÄ±ÄŸ’daki KESK’e baÄŸlÄ± sendikalardan mücadele arkadaÅŸlarÄ± ve Emek Partisi üyelerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anmada konuÅŸan, Çorlu EÄŸitim Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Åžükrü Civelek, Ünlü’nün sendikal mücadelede önemli bir yer tuttuÄŸunu söyleyerek “KazÄ±m HocayÄ± çok erken kaybettik” dedi. Anmada söz alan EMEP ElazÄ±ÄŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± Murat Zülfikar, KHK’lerin anti demokratikliÄŸine dikkat çekerek “Bu çürümüÅŸ AKP iktidarÄ±, iÅŸçilere ve emekçilere ölümü reva görüyor” dedi. Zülfikar, Ünlü’nün iyi bir emekçi ve eÄŸitimci olduÄŸunu söyleyerek “Onu unutmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, mücadelemizde yaÅŸatacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sözünü veriyoruz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel



EÄŸitim Sen ElazÄ±ÄŸ Åžube BaÅŸkanÄ± Musa DoÄŸan “KHK ile ihraç edildikten sonra birçok kamu emekçisi hayatÄ±nÄ± kaybetti, hepsini saygÄ±yla anÄ±yoruz” dedi. Sözlerinde “KHK’lerle birlikte iÅŸ cinayetleri de yaÅŸanÄ±yor” diyen DoÄŸan yine baÅŸka bir kamu emekçisi olan ve ihmaller sonucu ElazÄ±ÄŸ’da bir tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Girgin’i de hatÄ±rlattÄ±.

Mezar baÅŸÄ±ndaki anmanÄ±n ardÄ±ndan EÄŸitim Sen’de, Ünlü için hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ sinevizyon gösterimi yapÄ±ldÄ±. (ElazÄ±ÄŸ/EVRENSEL)

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