Danone iÅŸÃ§ilerinden TARÄ°Åž iÅŸÃ§ilerine destek

Danone iÅŸÃ§ileri direniÅŸteki TariÅŸ iÅŸÃ§ilerine destek aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

KÄ±rklareli Lüleburgaz’da bulunan Danone iÅŸçileri, yaptÄ±klarÄ± açÄ±klama ile DÄ°SK’e baÄŸlÄ± GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan TariÅŸ iÅŸçilerine destekte bulundu.

Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± TekgÄ±da-Ä°ÅŸ’in taleplerine yanÄ±t vermediÄŸini söyleyerek 2014 yÄ±lÄ±nda DÄ°SK’e baÄŸlÄ± GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na geçen ve bunun için aylarca eylemler yaparak mücadele veren Danone iÅŸçileri, TariÅŸ iÅŸçilerine, “Mücadelenizi yÄ±lmadan sürdürün” dedi. TariÅŸ’te iÅŸçilerin sendikalaÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesini kÄ±nayan GÄ±da-Ä°ÅŸ Trakya Bölge Temsilcisi Cengiz AtlÄ±, “Kooperatif de olsa, patron da olsa sendikalÄ± iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rmak istemiyorlar. Ä°ÅŸçilerin önüne binbir engel çÄ±karÄ±lÄ±yor, iÅŸçilerin ekmeÄŸiyle oynanÄ±yor. Bunu aÅŸmanÄ±n yolu, her koÅŸulda birleÅŸmekten ve mücadele etmekten geçiyor” diye konuÅŸtu. Danone iÅŸçisinin de bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AtlÄ±, TariÅŸ iÅŸçisinin de bunu yapmaktan baÅŸka çaresi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. TariÅŸ iÅŸçisine her türlü desteÄŸi vereceklerini ifade eden AtlÄ±, “Danone iÅŸçileri TariÅŸ iÅŸçilerinin yanÄ±ndadÄ±r” dedi. AçÄ±klamaya, DÄ°SK/Tekstil SendikasÄ± Genel Merkez Yöneticisi SavaÅŸ Testici, DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ Trakya Åžube Yöneticisi Necmi Arda, DÄ°SK/Emekli-Sen Lüleburgaz Åžube Yöneticisi YaÅŸar Varol da katÄ±ldÄ±.

KRÄ°ZÄ°N FATURASINI KRÄ°ZÄ° YARATANLAR ÖDESÄ°N

Öte yandan krize iliÅŸkin de açÄ±klamalarda bulunan AtlÄ± ÅŸunlarÄ± söyledi: “UluslararasÄ± tefecilerin kapÄ±sÄ±nda biz dolaÅŸmadÄ±k. Milyarlarca dolar borcu biz yapmadÄ±k. AlÄ±nan o dolarlarÄ±, betona biz gömmedik. 10 kuruÅŸluk iÅŸi, 100 kuruÅŸa, 200 kuruÅŸa, 300 kuruÅŸa yaptÄ±rarak, yandaÅŸlarÄ±n kasasÄ±nÄ± biz doldurmadÄ±k. OrmanlarÄ±, dereleri, yeÅŸil alanlarÄ± rant alanÄ±na biz çevirmedik. Ülkenin varlÄ±klarÄ±nÄ± biz satmadÄ±k. Åžimdi; yok Papaz Brunson’muÅŸ, yok ekonomik saldÄ±rÄ±ymÄ±ÅŸ, yok bizi çekemiyorlarmÄ±ÅŸ, yok ÅŸuymuÅŸ, yok buymuÅŸ, hiç boÅŸuna aÄŸzÄ±nÄ±zÄ± yormayÄ±n. BoÅŸ laflara karnÄ±mÄ±z tok. Krizin sorumlusu biz deÄŸil, sizsiniz. Siz aldÄ±nÄ±z, siz harcadÄ±nÄ±z, siz borçlandÄ±nÄ±z, malÄ± siz götürdünüz, siz zenginleÅŸtiniz, kasalarÄ±nÄ±zÄ± tÄ±ka basa siz doldurdunuz. Fatura sizin. Bu nedenle ödemeyeceÄŸiz, ödemeyeceÄŸiz, ödemeyeceÄŸiz! Krizi siz çÄ±kardÄ±nÄ±z, faturayÄ± da siz ödeyeceksiniz. Biz Danone iÅŸçileri olarak ÅŸu taleplerde bulunuyor, tüm iÅŸçi kardeÅŸlerimizi de bu talepler etrafÄ±nda birleÅŸmeye, mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

â– KÄ±dem TazminatÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hakkÄ±dÄ±r, kÄ±dem tazminatÄ±mÄ±za dokundurtmayÄ±z. KÄ±dem tazminatÄ±mÄ±zla ilgili planlardan vazgeçilsin.

â– SendikalaÅŸmanÄ±n, grev yapmanÄ±n, hak aramanÄ±n ve toplu iÅŸ sözleÅŸmesinin önündeki tüm engeller kaldÄ±rÄ±lsÄ±n.

â– Borçlar kamunun borcu deÄŸil, patronlarÄ±n borcudur.

â– Krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçiler deÄŸil, patronlar ödesin.

â– Ücretler artÄ±rÄ±lsÄ±n, toplusözleÅŸmeler güncellensin!

â– Asgari ücret, en düÅŸük memur maaÅŸÄ± seviyesine yükseltilsin.

â– Ä°ÅŸçi ücretlerine, ‘gerçek enflasyon’ oranÄ±nda zam yapÄ±lsÄ±n.

â– Elektrik, su, doÄŸal gaz baÅŸta olmak üzere zorunlu tüketim maddelerine yapÄ±lan zamlar, geri alÄ±nsÄ±n.

â– Ä°ÅŸten atmalar yasaklansÄ±n ve ücretsiz izinler durdurulsun.

â– Kriz bahane edilerek iÅŸten çÄ±karmalara son verilsin.

â– Vergi adaletsizliÄŸine son verilsin; vergi, çok kazanandan alÄ±nsÄ±n.

â– Kredi kartÄ± borçlarÄ±nÄ±n faizleri silinsin.

â– Emeklilik, yaÅŸa takÄ±lanlar için kazanÄ±lmÄ±ÅŸ bir haktÄ±r. Gasbedilen bu hak derhal verilsin.”(Lüleburgaz/EVRENSEL)

www.evrensel.net