Emine ErdoÄŸanâ€™a gÃ¶re kadÄ±na ÅŸiddetin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ â€˜aileâ€™de

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, adalete vurgu yaparak ailenin gÃ¼Ã§lendirilmesi gerektiÄŸini iddia etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi (KADEM) ve ÇalÄ±ÅŸma Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen "3. UluslararasÄ± KadÄ±n ve Adalet Zirvesi"ne katÄ±ldÄ±. Emine ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada sÄ±k sÄ±k adalet vurgusu yaparak aileden bahsetti.

'GÜÇLÜ AÄ°LELER, SORUNLARINI DEVLET ORGANLARINA VARMADAN KENDÄ° Ä°ÇÄ°NDE ERÄ°TÄ°R'

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KADEM toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸma yapan Emine ErdoÄŸan, “Hak ihlallerinin olduÄŸu yerde adalet, karanlÄ±kta aranan bir cevher gibidir. DoÄŸru yolun pusulasÄ± adalettir” dedi.

Zirvenin 'Ailenin Güçlendirilmesi' temasÄ±yla toplanmasÄ±nÄ± ayrÄ±ca önemli bulduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, “Aile, modern dünyada en çok yara alan konularÄ±n baÅŸÄ±nda gelmektedir. Güçlü aileler, sorunlarÄ±nÄ± devlet organlarÄ±na varmadan kendi içinde eritir” sözlerini sarf etti.

Emine ErdoÄŸan kadÄ±na ÅŸiddetin çözümünün ailede olduÄŸunu iddia ederek, “KadÄ±na ÅŸiddetten tutun da, kadÄ±nÄ±n insan haklarÄ±na tam anlamÄ±yla eriÅŸmesine kadar birçok konunun çözümü, ailenin güçlendirilmesindedir" ifadelerini kullandÄ±.

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