Trump'tan ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±: En Ã§ok kendime ÅŸÃ¼kran duyuyorum

Trump, ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±klama yaptÄ±: En Ã§ok kendime ÅŸÃ¼kran duyuyorum. GÃ¶revi devraldÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼nden bugÃ¼ne Ã¼lke o kadar gÃ¼Ã§lendi ki.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ülkede her kasÄ±m ayÄ±nÄ±n dördüncü perÅŸembesi kutlanan Åžükran Günü dolayÄ±sÄ±yla açÄ±klama yaptÄ±: En çok kendime ÅŸükran duyuyorum.

Åžükran Günü ve devamÄ±ndaki tatili Florida'nÄ±n Mar-a-Lago sahilindeki malikanesinde geçiren ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, bir gazetecinin bu yÄ±l en çok neye ÅŸükran duyduÄŸu sorusu üzerine 'en çok kendisine müteÅŸekkir olduÄŸunu' dile getirdi, bunun gerekçesini ÅŸöyle açÄ±kladÄ±:

'MUAZZAM FARK YARATTIM'

"MuhteÅŸem bir aileye sahip olduÄŸum ve bu ülkede muazzam bir fark yarattÄ±ÄŸÄ±m için… Ben bu ülkede muazzam fark yarattÄ±m. Görevi devraldÄ±ÄŸÄ±m günden bugüne ülke o kadar güçlendi ki, inanamazsÄ±nÄ±z."

Trump ÅŸöyle devam etti:

"Demek istediÄŸim, görüyorsunuz, o kadar çok güçlendi ki, insanlar inanamÄ±yor bile. YabancÄ± liderleri gördüÄŸümde, bana diyorlar ki, ÅŸimdiki ABD ile iki yÄ±l öncesinin ABD'si arasÄ±ndaki güç farkÄ±na inanamÄ±yoruz. Büyük ilerleme kaydettik."

Twitter hesabÄ±ndan Åžükran Günü mesajÄ± paylaÅŸan Obama, "Gelecek neslin liderleri için minnetarÄ±m. Onlar hoÅŸgörülü, yaratÄ±cÄ±, idealist gençler, dünyayÄ± olmasÄ± gerektiÄŸi gibi yapmak için uÄŸraÅŸÄ±yorlar. Umut için eylem gerektiÄŸini anlÄ±yorlar" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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