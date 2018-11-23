Televizyon irtifa kaybediyor, internet yÃ¼kseliÅŸte

ABD'deki araÅŸtÄ±rmalar son 2 yÄ±lda internetteki reklam satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n televizyonu geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Televizyonun son yÄ±llarda bir kitle iletiÅŸim aracÄ± olarak internet karÅŸÄ±sÄ±nda gerilediÄŸi gözleniyor. ABD’de yapÄ±lan piyasa araÅŸtÄ±rmalarÄ±, ülkede son 2 yÄ±lda internetteki reklam satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n televizyonu geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Piyasa araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi eMarketer’in verilerine göre, ABD’de 2016’da 71.29 milyar dolara ulaÅŸarak tarihin en yüksek seviyesine çÄ±kan televizyon reklam satÄ±ÅŸlarÄ±, 2017’de 70.22 milyar dolara geriledi. Bu, satÄ±ÅŸlarda son 10 yÄ±lda görülen ilk azalma oldu.

Ülkede 2017’de televizyon reklam satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 1.5 oranÄ±nda gerilerken, dijital reklam satÄ±ÅŸlarÄ± ise yüzde 35 artÄ±ÅŸ gösterdi.

Dijital reklam satÄ±ÅŸlarÄ± 2016’da 72.20 milyar dolara ulaÅŸarak tarihte ilk kez televizyon reklamlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±. Televizyon reklam satÄ±ÅŸlarÄ± 2017’de de dijital reklam satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n gerisinde kaldÄ±. 2017’de televizyon reklam satÄ±ÅŸlarÄ± deÄŸer kaybederken, dijital reklam satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 35 artÄ±ÅŸla 90.39 milyar dolara çÄ±ktÄ±.

Dijital reklam satÄ±ÅŸlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ eÄŸiliminin 2018’de de sürdüÄŸü, satÄ±ÅŸlarÄ±n yÄ±l sonu itibarÄ±yla 107.3 milyar dolara ulaÅŸacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Öte yandan televizyon reklam satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n da yüzde 0.5 oranÄ±nda gerilemesi ve 69.87 milyar dolara düÅŸmesi bekleniyor.

GENÇLER TELEVÄ°ZYON Ä°ZLEMÄ°YOR

Sektör uzmanlarÄ± televizyon reklam satÄ±ÅŸlarÄ±ndaki düÅŸüÅŸün dönemsel bir dalgalanmadan çok, genç izleyicilerin geleneksel televizyon yerine, internetteki YouTube, Netflix ve Hulu gibi alternatif izleme mecralarÄ±na yönelmesinden kaynaklanan orta ve uzun vadeli bir eÄŸilim olduÄŸuna dikkati çekiyor.

Ä°zlenme oranÄ± ölçüm ÅŸirketi Neilsen’in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 2018 yÄ±lÄ± ilk çeyreÄŸine ait Total Ä°zleyici Raporu, ABD’de genç kitlenin giderek daha az oranda ve daha az süreyle televizyon izlediÄŸini ortaya koydu.

Ülkede karasal veya uydu ve kablolu gibi ödemeli televizyon yayÄ±nlarÄ±nÄ± izleyen 18-34 yaÅŸ arasÄ± izleyicilerin sayÄ±sÄ± yÄ±lÄ±n ilk çeyreÄŸinde önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 13 azaldÄ±. SayÄ± önceki yÄ±l ise bir önceki yÄ±la göre yüzde 9.8 azalmÄ±ÅŸtÄ±. DolayÄ±sÄ±yla düÅŸüÅŸ eÄŸilimi hÄ±zlandÄ±.

Öte yandan aynÄ± yaÅŸ grubunun televizyon izleme sürelerinde de azalma görüldü. 18-34 yaÅŸ arasÄ± kitle 2018’in ilk çeyreÄŸinde haftada ortalama 16 saat televizyon izledi. Bu süre, geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde 19 saat 17 dakikaydÄ±.

18-34 yaÅŸ arasÄ± kitlede haftalÄ±k televizyon izleme süresi ortalama 3 saat 17 dakika azalÄ±rken, 35-49 yaÅŸ arasÄ± kitlede 1 saat 36 dakika, 50-64 yaÅŸ arasÄ± kitlede 14 dakika azaldÄ±. 65 yaÅŸ ve üstü kitlede ise haftalÄ±k televizyon izleme süresi 3 dakika arttÄ±.

2017-2018 televizyon sezonunda en çok izlenen 10 eÄŸlence programÄ±nÄ±n 9’unun izleyici yaÅŸ ortalamasÄ± 50’nin üzerindeydi.

KABLOYU KESENLER, KABLOYU REDDEDENLER...

Verilere göre, ABD’de 2016’da 18 yaÅŸ üzerindeki 16.7 milyon izleyici kablolu ve uydu televizyonu aboneliklerini iptal etti. Sektör uzmanlarÄ±nÄ±n “kabloyu kesenler” (cord cutters) olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu gruptakilerin sayÄ±sÄ±, 2017’de 22.2 milyona çÄ±ktÄ±.

Öte yandan “kabloyu reddedenler” (cord nevers) olarak nitelenen, hayatlarÄ±nda hiç kablolu veya uydu televizyonu aboneliÄŸi baÅŸlatmamÄ±ÅŸ olan 18 yaÅŸ üstü yetiÅŸkinlerin sayÄ±sÄ± 2016’da 32.5 milyonken, 2017’de 34.4 milyona çÄ±ktÄ±.

Uzmanlar her iki gruptakilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸ eÄŸiliminin süreceÄŸi ve 2021’de 40’ar milyonu aÅŸacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyor.

Öte yandan internet baÄŸlantÄ±sÄ±yla çalÄ±ÅŸan izleme hizmetlerini kullanan izleyicilerin sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. AkÄ±llÄ± televizyonlar, özel kutulu dijital yayÄ±nlar ve çevrimiçi izleme hizmetlerini kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± ve bunlarÄ±n nüfus içindeki oranÄ± giderek artÄ±yor.

Verilere göre, ABD’de internet baÄŸlantÄ±lÄ± izleme hizmetlerini kullanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda 54.7 milyonken, 2017 yÄ±lÄ±nda 177.2 milyona ulaÅŸtÄ±. Söz konusu kitlenin toplam nüfus içindeki payÄ± da 2012’de yüzde 17.4’ten 2017’de yüzde 54.3’e yükseldi.

Reklam satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ekonomik deÄŸeri bakÄ±mÄ±ndan dünyanÄ±n en büyük televizyon piyasasÄ± olan ABD’ye ait bu veriler, geleneksel televizyon izleyici kitlesinin hem sayÄ±sÄ± ve hem de demografik çeÅŸitliliÄŸinin giderek azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve genç izleyicilerle reklam verenlerin ilgisinin internetteki alternatif izleme platformlarÄ±na kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 21:01

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